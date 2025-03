Rockharz 2025: Tagesaufteilung und Tagestickets

Das Rockharz-Team hat für alle Freunde von Geselligkeit und Metal unter der Teufelsmauer eine lang erwartete News parat: Die Tagesaufteilung der Bands für das Rockharz 2025 steht!

Für alle, die kein Festivalticket mehr ergattert konnten, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten: Die Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag des Festivals sind seit heute, 16:30 Uhr, exklusiv über den festivaleigenen Shop im Verkauf. Die Ticketpreise liegen bei 90,00 € pro Ticket.

Außerdem weist der Veranstalter darauf hin, dass der Einlass für Tagesgäste über einen separaten Einlass erfolgt und Tagestickets nicht zur Nutzung des Campingplatzes berechtigen.

Der Festivalmittwoch ist in diesem Jahr wieder den Rockharzerinnen und Rockharzern mit einem Festivalticket vorbehalten, weshalb es für diesen Tag keine Tagestickets geben wird.

Die vollständige Tagesaufteilung in Textform:

Mittwoch, 2. Juli

Saxon

Apocalyptica

Clawfinger

Dark Tranquillity

Soulfly

Any Given Day

Rhapsody Of Fire

April Art

Primal Fear

TYR

Excrementory Grindfuckers

Donnerstag, 3. Juli

Heaven Shall Burn

King Diamond

Versengold

Sodom

Warkings

JBO

Nachtblut

Green Lung

Memoriam

The New Roses

The Gems

Mister Misery

Non Est Deus

Kupfergold

Asenblut

Deliver The Galaxy

Freitag, 4. Juli

Powerwolf

Cradle Of Filth

Mono Inc.

Gloryhammer

Overkill

Die Kassierer

Solstafir

Insomnium

Draconian

Vader

Deserted Fear

Harpyie

Defects

Aephanemer

Arctis

Season In Black

Samstag, 5. Juli

In Extremo

ASP

Abbath

Dragonforce

Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Visions Of Atlantis

Flogleap

Combichrist

Avatarium

Grand Magus

Pro-Pain

Tragedy

Bokassa

Robse

Frozen Crown

Velvet Rush

Rockharz online:

https://www.rockharz-festival.com/