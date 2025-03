Our Mirage: Ein neues Kapitel beginnt

Our Mirage haben ihre brandneue Single Don’t Talk veröffentlicht, die eine Zusammenarbeit mit Christopher Kristensen von Dead By April beinhaltet.

Veränderung ist unvermeidlich. Je länger man schweigt, während andere sprechen, desto mehr riskiert man, ohne Widerstand Schaden zu erleiden. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich zu erheben und Stellung zu beziehen. Stelle dich deinen inneren Kämpfen direkt, denn du bist stärker, als du glaubst.

Mit dieser Einstellung beginnt Our Mirage ein mutiges neues Kapitel – eines, das schwerer, kraftvoller und intensiver ist als je zuvor. Während das Leben sich weiterentwickelt, tut es auch unsere Musik. Bereitet euch auf Our Mirage 2.0 vor – ein Sound, der dazu geschaffen wurde, Stärke im Angesicht von Widrigkeiten zu inspirieren. Selbst wenn dein größter Kampf in dir selbst stattfindet, musst du standhaft bleiben und siegreich hervorgehen.

Die brandneue Single, die die kraftvolle Stimme von Christopher Kristensen in dieser neuen Ära von Our Mirage präsentiert, ist jetzt erhältlich! Seine beeindruckende Stimme verleiht dieser Phase der Band eine unglaubliche Dynamik.

Zusätzlich zu dieser aufregenden Entwicklung freuen wir uns, einen neuen Mitglied in unserer Reise willkommen zu heißen. Bitte begrüßt David als den neuen Gitarristen von Our Mirage! David ist seit Jahren ein unverzichtbarer Teil unserer Familie und hat uns auf Tour als Gitarrentechniker und engagierter Aushilfs-Gitarrist unterstützt. Sein Engagement und Talent haben ihm diese Rolle mehr als verdient, und wir könnten nicht glücklicher sein, ihn offiziell in der Band zu haben.

Bleibt dran für das, was noch kommt – das ist erst der Anfang.

