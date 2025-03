Skies Turn Black: schließen sich Sliptrick an

Die britische Northern Power Metal Band Skies Turn Black hat einen Vertrag bei Sliptrick Records unterzeichnet. Seit der Veröffentlichung von No Place Like Home (ein Album, das von Metal Hammer als eines der besten Gitarrenalben des Jahres bezeichnet wurde) im Jahr 2018 hat die Band ein Keytar in ihre Besetzung aufgenommen, um ihren Sound zu diversifizieren und zu erkunden, was genreübergreifende Elektronik zum schweren Metal, der das Herz der Band bildet, beitragen kann. Das Ergebnis ist eine Verschmelzung der Härte von Tanzmusik wie Dubstep, die dem typischen Metal einen eindrucksvollen Twist verleiht.

Nach ihrem Auftritt beim Bloodstock 2023 hat die Band in ganz Großbritannien gespielt und ausverkaufte Shows in Sunderland, Nottingham, Huddersfield und Bristol gegeben.

Das zweite Album von Skies Turn Black wird im Jahr 2025 über Sliptrick Records veröffentlicht.

Skies Turn Black sind:

Jamie Jordan – Vocals,Gitarre

Xander Isles – Vocals, Keytar

George Turner – Gitarre

Danny Woodhead – Bass

Rob Halliday – Schlagzeug

Skies Turn Black online:

Facebook | Instagram