The Hard Circle Festivals 2025: starten am 05.12. in Bochum

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr sind es in diesem Jahr auch wieder drei große Indoor-Festivals, die in guter Tradition im Dezember steigen und das Metal Heart höherschlagen lassen. Da kann man es bei den lautesten Weihnachtsfeiern Deutschlands noch mal ordentlich krachen lassen! Los geht es am Freitag, dem 05.12.25.
Freitag, 05.12.2025
Pott Out Festival – Bochum/ Ruhrcongress
Präsentiert von Radio BOB!
Einlass: 15:00 Uhr
Beginn: 16:30 Uhr
Infos: https://pottout-festival.de/
Tickets: https://pottout-festival.de/tickets.html
Freitag, 12.12.2025
Rock Out Festival – Augsburg/ Schwabenhalle
Präsentiert von Rock Antenne
Einlass: 15:00 Uhr
Beginn: 16:30 Uhr
Infos unter: https://rockout-festival.de/
Tickets: https://rockout-festival.de/tickets.html
Und zum krönenden Abschluss und mit einem Donnerschlag startet am Samstag, 13. Dezember das bereits 16. Knock Out Festival in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.
Samstag, 13.12.2025
Knock Out Festival – Karlsruhe/ Schwarzwaldhalle
Präsentiert von Radio BOB!
Einlass: 15:00 Uhr
Beginn: 16:30 Uhr
Infos unter: https://knockout-festival.de/
Tickets: https://knockout-festival.de/tickets.html
Die Running-Order ist:
14:30 Uhr Einlass VIP-Tickets
15:00 Uhr Regulärer Einlass
16:30 Uhr Freedom Call
17:25 Uhr Grave Digger
18:35 Uhr Thundermother
19.50 Uhr Axel Rudi Pell
21:25 Uhr Eisbrecher
23:10 Uhr Dirkschneider
00:30 Uhr Ende