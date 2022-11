Knock Out Festival: findet am 10.12.2022 statt – die letzten Tickets im Vorverkauf

Am 10. Dezember steigt in der Karlsruher Schwarzwaldhalle wieder das Knock Out Festival. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause geht es mit dem größten Indoor-Metal-Festival Süddeutschlands nun endlich weiter. Mit der Wiesbadener Rockband The New Roses ist das Line-Up dafür nun auch komplett.

Die Running Order sieht damit wie folgt aus:

Hammerfall

Doro

Orden Ogan

The New Roses

Eclipse

Brainstorm

Zum ersten Mal dürfen wir The New Roses auf unserem Festival begrüßen. Einer DER Hard ’n‘ heavy-Newcomer der letzten Jahre aus Deutschland stand bereits mit Größen wie Kiss oder den Scorpions auf deutschen und internationalen Bühnen. Und als erste und einzige deutsche Band wurden sie 2018 vom Kiss-Management sogar eingeladen, auf der legendären Kiss Kruise aufzutreten. Ende Oktober erschien ihr neues Studioalbum Sweet Poison.

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich weitergehen kann“, so die Veranstalter. „Und noch umso mehr, dass wir euch ein so hochkarätiges Line-up präsentieren können.“

Besonders die Nachricht über den Auftritt von Hammerfall dürfte die Fans freuen, denn erst im Februar erschien ihr neues Album Hammer Of Dawn, das es bis auf Platz 5 in die Charts schaffte. Die 1993 in Göteborg gegründete Band zählt seit vielen Jahren bereits zur Speerspitze der internationalen Heavy Metal Szene.

Mit Doro kommt eine der allzeit erfolgreichsten Frauen im Rock-Business nach Karlsruhe. Längst gilt die Düsseldorferin, die ihren Durchbruch in den 80ern mit der Band Warlock erlebte, als Ikone. Im nächsten Jahr feiert sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Mit Orden Ogan wird einer der derzeit am höchsten gehandelten aufstrebenden deutschen Metal Acts in der Schwarzwaldhalle spielen. Die 1996 im nordrhein-westfälischen Arnsberg gegründete Power Metal Band schaffte es mit dem Song We Are Pirates bereits in einen RTL-Trailer zur Formel 1 und ist in der Szene eine der Bands der Stunde.

Eclipse aus Schweden konnten mit ihrem aktuellen Album Wired an den großen Erfolg des Vorgängers Paradigm und der Hitsingle Viva La Victoria anschließen. Rund 30 Millionen Streams, hunderte von Auftritten, darunter Wacken, Monsters Of Rock Cruise und Rock Fest Barcelona sowie gemeinsame Auftritte mit den Scorpions, Aerosmith und aktuell My Chemical Romance auf den verschiedensten Kontinenten sprechen eine deutliche Sprache.

Brainstorm komplettieren das Line-Up. Die Schwaben um Sänger Andy B. Franck sind bereits seit 1989 aktiv und veröffentlichten im letzten Sommer ihr neues Album Wall Of Skulls und befinden sich momentan auf großer Europatournee.

Wer im Dezember noch dabei sein will, sollte sich noch schnell Tickets sichern, denn Sitzplätze und auch die VIP-Upgrades sind bereits ausverkauft.

Die Veranstalter rechnen, wie bereits in den Jahren vor Corona, mit einer ausverkauften Veranstaltung.

Resttickets gibt es direkt im Festival Shop unter:

https://shop.bottomrow.com/knock-out-festival