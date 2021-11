Knock Out Festival: wird auf 10.12.2022 verschoben

Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen und der daraus resultierenden neuen Beschlüsse von Bund und Ländern, muss das Knock Out Festival, das am 11. Dezember in der Karlsruher Schwarzwaldhalle hätte stattfinden sollen, nun doch noch einmal verschoben werden.

„Schweren Herzens müssen wir unsere geliebte Veranstaltung erneut verschieben“ , heißt es von Seiten des Veranstalters. „Waren wir Anfang Oktober bei der Ankündigung von Festival und Headliner noch voller Freude und Euphorie, schmerzt es uns umso mehr, erneut verschieben zu müssen. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie ist dramatisch, und die neue Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg macht es uns unmöglich, das Knock Out Festival wie gewohnt durchzuführen.“

Mit der Verlegung auf Dezember 2022 geht leider eine weitere schlechte Nachricht einher: Powerwolf, die als Headliner geplant waren, stehen im nächsten Jahr aufgrund ihrer Wolfsnächte Tour im November / Dezember 2022 nicht zur Verfügung.

„Wir wünschen den Wölfen hiermit alles Gute auf ihren weiteren Pfaden! Nichtsdestotrotz garantieren wir euch auch für 2022 einen top Headliner mit dem die Metal Party steigen wird – ihr könnt euch auf uns verlassen! Wir freuen uns dafür umso mehr, dass Orden Ogan, Eclipse und Brainstorm auch im nächsten Jahr mit von der Partie sein werden“, so von Seiten des Veranstalters weiter.

„Und noch etwas in eigener Sache: Es ist eine schwere Zeit für alle, aber insbesondere für uns als Konzertveranstalter. Ticketbesitzer, die ihre Tickets nicht zurückzugeben und uns für das Knock Out Festival 2022 die Treue halten ersparen uns einen riesigen Verwaltungsaufwand durch die finanzielle Rückabwicklung. Wir bedanken uns jetzt schon bei euch für diesen Support und werden uns ein kleines Dankeschön überlegen!

Wir wünschen euch dennoch eine gute Zeit, bleibt gesund!“

Festival: www.knockout-festival.de