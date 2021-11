Metaklapa: „The Choir Of Beasts“ – Weltkulturerbe meets Iron Maiden

Es wird spannend! Mit der kroatischen Formation Metaklapa betritt eine „Band“ die internationale Rockbühne, die einen einzigartigen Sound präsentiert: Klapa meets Metal oder „Weltkulturerbe trifft Iron Maiden“.

Klapa ist ein traditioneller Harmoniegesang aus Kroatien. Eine Kunstform, die 2012 zum imateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erhoben wurde. Metaklapa arrangieren und interpretieren auf ihrem Album The Choir Of The Beasts (VÖ: 28.01.22 via NoCut/SPV) Maiden Klassiker wie Fear Of The Dark oder auch Hallowed Be Thy Name, die als Vorab-Single einen grandiosen Vorgeschmack auf das Gesamtwerk geben.

Metaklapa veröffentlichten am 12.11.2021 mit Hallowed Be Thy Name die nächste phänomenale Single ihres für den 28.01.2022 angekündigten Debütalbums The Choir Of Beasts.

Der Song zählt zu den besonderen Highlights im Repertoire der außergewöhnlichen Musiker aus Kroatien. Die im Original grandios gespielten Gitarrensoli der Saiten-Heroes Dave Murray, Adrian Smith und Janick Gers von Iron Maiden ersetzen Metaklapa durch perfekt harmonierende, fein aufeinander abgestimmte Vocal-Arrangements. Mit viel Gefühl und präzise gesetzten Akzenten kleiden Metaklapa den Text, in dem ein zum Tode Verurteilter von den letzten Sekunden seines Lebens und den ersten Sekunden nach der Hinrichtung berichtet, in ein perfektes Soundgewand, welches die Tragik des Songs gekonnt unterstreicht.

Am 17.09.2021 veröffentlichten Metaklapa ihre erste Single Fear Of The Dark.

Aber der Song ist nicht irgendein Cover. Er ist der erste grandiose Vorgeschmack auf das Ende Januar 2022 erscheinende Debütalbum der Klapa-Sänger aus Kroatien. Das Wort Klapa bezeichnet städtische Volksmusikgruppen, die Südkroatien zu besonderen Anlässen a cappella traditionelle Lieder vortragen. Die sympathischen Jungs von Metaklapa verbinden ihre Leidenschaft zu Heavy Metal und Hard Rock mit ihren musikalischen Wurzeln und verpassen so den Songs ihrer Idole einen ganz eigenen, völlig neuen und unverwechselbaren Sound.

Metaklapa sind bereit die musikalische Welt zu revolutionieren und die Herzen der Fans im Sturm zu erobern. Kommt mit und entdeckt die außergewöhnlichen Klangwelten der einzigartigen Band Metaklapa!

Line-Up:

Davor Capković – Tenor I

Matej Pavlić – Tenor II

Boris Capković – Baritone

Tonko Podrug – Baritone/Bass

Dino Demicheli – Bass

Ante Kovačević – Bass

Website: https://nocut.de/artist/metaklapa/

Facebook: https://www.facebook.com/metaklapa

Instagram: https://www.instagram.com/metaklapa/