Hollis Brown: veröffentlichen ihre Version des Rolling Stones Klassikers ‘Aftermath’ am 04.02.2022

In The Aftermath ist das Ergebnis einer 24 Stunden Session und folgt auf die Record Store Day Veröffentlichung von 2014 von Gets Loaded, einer Hommage an Velvet Undergrounds Loaded.

Das neueste Album von Hollis Brown, In The Aftermath (Mascot Label Group/Cool Green Recordings), ist das Ergebnis einer nächtlichen Rock’n’Roll-Session. Das Quintett aus Queens, New York, flüchtete in die Pocono Mountains, um mit ein paar Gläsern Whiskey Aufnahmen zu machen, und spielte in einer 24-stündigen Session das bahnbrechende erste Album der Stones, Aftermath aus dem Jahr 1966, komplett neu ein. In The Aftermath wurde live im Studio mit minimalen Overdubs aufgenommen und ist ein starker Beweis dafür, dass die fünfköpfige Gruppe eine der letzten großen amerikanischen Rock’n’Roll-Bands ist.

„Es war eine rasante Aufnahmesession – wir hatten keinen Schlaf und waren betrunken. Man kann die Lockerheit auf dem letzten Stück, Going Home, definitiv hören“, erinnert sich Sänger und Gitarrist Mike Montali lachend. Er fährt fort: „Wir waren nicht auf Perfektion bedacht – wir wollten ein Feeling rüberbringen.“

In The Aftermath ist der zweite Teil einer lässigen Hommage-Serie. Zuvor veröffentlichten Hollis Brown Gets Loaded, eine Hommage an Velvet Undergrounds Loaded. Das neue Album folgt direkt auf die bisher erfolgreichste Veröffentlichung der Band, Ozone Park aus dem Jahr 2019, das begeisterte Kritiken vom deutschen Rocks Magazin, Rolling Stone und vielen anderen erhielt.

Hollis Brown wurden 2009 in Queens, New York, gegründet und bestanden aus den besten Freunden, Sänger und Gitarrist Mike Montali und Lead-Gitarrist Jonathan Bonilla. Den Bandnamen haben sie dem Bob-Dylan-Song Ballad Of Hollis Brown entnommen, und der Name beschreibt treffend das Bestreben der Gruppe, eine charakteristische Americana-Mischung mit feinem Songhandwerk zu vereinen. Aktuell wird die Band durch Andrew Zehnal (Schlagzeug), Adam Bock (Tasten) und Chris Urriola (Bass) vervollständigt. Bis heute haben Hollis Brown eine EP, drei Originalalben und das bereits erwähnte 2014er Record Store Day-Tribut zum Album Loaded von Velvet Underground veröffentlicht.

Hollis Brown haben sich durch unermüdliches Touren eine engagierte Fangemeinde erspielt, die sich ihren Weg durch die USA und Europa bahnt, sowohl alleine als auch im Vorprogramm von Citizen Cope, Counting Crows, Jackie Greene, Jesse Malin und den Zombies, um nur einige zu nennen. Hollis Browns Musik ist in Film und Fernsehen zu hören. Zu den bemerkenswerten Platzierungen gehören Songs im Film Bad Country mit Matt Dillon und Willem Dafoe in den Hauptrollen, im Trailer für The Founder mit Michael Keaton in der Hauptrolle und in der Fernsehserien Shameless, DirecTV’s Kingdom und MTV’s Real World.

In The Aftermath war eine künstlerische Notwendigkeit für Hollis Brown. Die fünfköpfige Band genoss die Arbeit am VU-Album so sehr, dass sie anfingen, über eine Hollis Brown presents…-Serie zu scherzen, die prägende Platten in ihrem künstlerischen Kontinuum abdeckt. Der Anstoß zu Aftermath kam von einer Einladung, während der Pandemie auf einer COVID-Protokoll-konformen Hinterhofparty zu spielen. Die Anfrage sah vor, dass die Band ein klassisches Album ihrer Wahl aufführen sollte.

Aftermath wurde zum Stones-Album, in das man sich aus einer Vielzahl von Gründen vertiefen sollte. Zum einen ist es so etwas wie ein verlorener Klassiker geworden, da es das erste Album ist, das ausschließlich Eigenkompositionen der Stones enthält, darunter den entscheidenden Song Paint It Black. Außerdem sind viele der Songs prägnante, extrem eingängige Rock’n’Roll-Rave-Songs, die ähnliche Blues- und Country-Wurzeln wie Hollis Browns eigene Ästhetik aufweisen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass es sich um ein Album handelt, das aufgenommen wurde, bevor Keith Richards zu seiner charakteristischen offenen G-Stimmung wechselte, die den Sound der Stones bis heute bestimmt. Da die Songs nicht an diesen spezifischen Gitarrenansatz gebunden sind, werden sie zum Freiwild für jeden, der mutig genug ist, es mit den Stones aufzunehmen.

Auf In The Aftermath versuchen Hollis Brown jedoch nicht, die Stones zu übertrumpfen. Stattdessen finden sie clevere Wege, das Erbe der Stones zu würdigen. Für die erste Single des Albums, Under My Thumb, destillieren sie den Track zu einem punkigen Knurren, das vom Sound des Some Girls-Album inspiriert ist. Hollis Brown liefern eine originalgetreue Interpretation von Dontcha Bother Me mit Muddy Waters-erprobter Slide-Gitarre, brodelndem Gesang und Mundharmonika. Die Jungs gehen mutig an Paint It Black heran und machen sich die bedrohliche Kraft des Stücks zunutze, indem sie die klassische Weltmusik-Perspektive gegen einen muskulösen Gitarren-Rock-Ansatz eintauschen. Hier wird das Schlagzeug auf einen ansteckenden Garagenrock-Beat reduziert, der perfekt mit den kräftigen Gitarrenriffs harmoniert.

Weitere Höhepunkte von In The Aftermath sind Goin‘ Home, das mit einem langen Jam am Ende aufwartet, bei dem die Gitarren die von Keith oft erwähnte Chemie der „Weaving Guitar“ einsetzen, und High & Dry. Letzteres ist ein vergessenes Stones-Juwel, und hier zeigen Hollis Brown eine Vorliebe für instrumentale Ausflüge, was die Frage aufwirft: „Was wäre, wenn die Stones im Exil ihren Backkatalog in dem behelfsmäßigen Aufnahmestudio in Keiths gemieteter französischer Villa wiederaufnehmen würden?“

Hollis Brown werden auf ihrer kommenden Tournee im Februar und März ausgewählte Stücke von In The Aftermath spielen. Die Inspiration, die sich aus den Aufnahmen dieses Albums ergeben haben, werden sich definitiv auf das nächste Studioalbum der Band auswirken.

„Die Aufnahme dieses Albums hat uns zurück ans Reißbrett gebracht“, verrät Mike. „Es ging darum, zur Essenz der amerikanischen Roots-Musik – Blues und Country – zurückzukehren, eine Tradition, auf der unsere Band gegründet wurde.“

Hollis Brown performen Under My Thumb live im Studio:

In The Aftermath Tracklist:

1. Paint It Black

2. Stupid Girl

3. Lady Jane

4. Under My Thumb

5. Doncha Bother Me

6. Think

7. Flight 505

8. High And Dry

9. It’s Not Easy

10. I Am Waiting

11. Goin‘ Home

