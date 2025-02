Metaklapa am 01.02.2025 in der Passionskirche in Berlin

Band: Metaklapa Ort: Passionskirche Berlin Datum: 01.02.2025 Genre: Klapa, Heavy Metal, A-Capella Metal Link: https://www.facebook.com/metaklapa/

Am 1. Februar 2025 begeistert die kroatische Musikgruppe Metaklapa in der Berliner Passionskirche mit einem mitreißenden Konzert. Die heutige Konzertlocation ist für Metalheads eher ungewöhnlich. Immerhin sehen die wenigsten der heutigen Gäste eine Kirche von innen. Dennoch freuen sich alle auf einen Abend voller traditioneller Klapa-Musik, die mit ordentlichen Heavy-Metal-Einflüssen aufgepimpt wird. Metaklapa sind zurzeit auf kleiner Deutschlandtour. Gestern hatten sie noch die Ehre, in der ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg zu spielen. Die letzte Station führte sie heute nach Berlin.

Metaklapa, gegründet in den frühen 2000er-Jahren, haben sich schnell einen Namen gemacht, indem sie die traditionelle Klapa-Musik mit Elementen aus dem Heavy Metal – vor allem aber mit Iron Maiden verbindet. Klapa-Gesang ist eine Form des a cappella Gesangs, die ihren Ursprung in Dalmatien, Kroatien, hat. Diese Musiktradition zeichnet sich durch harmonische Gesangsstile aus, die oft von einer tiefen emotionalen Verbundenheit zur Heimat und zur Natur geprägt sind. Klapa-Gruppen bestehen typischerweise aus Männern oder Frauen, die in einem engen Zusammenspiel ihre Stimmen erheben, um Geschichten über Liebe, Verlust und das Leben am Meer zu erzählen. Dabei ist der Mix aus dieser Tradition mit den Songs der Heavy Metal Legenden Iron Maiden ein Novum. In Wacken schon mehrmals auf der Bühne präsentiert, stehen die Metaklapa-Sänger nun auch in anderen Locations auf den Brettern. Und dabei ist die Klapa Gruppe heute sogar hoch besetzt. Zwei Klapa-Weltmeister sind unter den sechs Sängern.

Die ersten Töne ihrer Stimmen füllen den Raum und ziehen das Publikum sofort in ihren Bann. Die bekannten Melodien, die hier durch die A-Capella-Version irgendwie purer klingen, lassen die Zuhörer in die Welt der Klapa-Musik eintauchen. Auf der Setliste stehen unter anderem Wasted Years, Judas My Guide, Toxicity (System Of A Down), Brothers, Caught Somewhere In Time und natürlich Fear Of The Dark.

Im Laufe des Abends erzählt der Veranstalter, der durch Metaklapa langsam an den Metal herangeführt wurde, die Entstehungsgeschichte der Band und von den Herausforderungen, die die Mischung aus den beiden Welten mit sich gebracht hat. Ihre Leidenschaft für die Klapa-Musik und der Wunsch, diese Tradition lebendig zu halten, sind deutlich spürbar. Metaklapa haben es geschafft, eine Brücke zwischen der Klapa-Musik einem bisher unbekannten Publikum zugänglich zu machen.

Das Konzert von Metaklapa in der Passionsskirche ist ein unvergessliches Erlebnis, das die Schönheit, Emotionalität und Tiefe der Klapa-Musik feiert. Die Gruppe beweist dabei, dass Tradition auch vor Metalheads keinen Halt machen muss, und hinterlässt bei den Anwesenden einen bleibenden Eindruck. Die Konzertbesucher verlassen begeistert die Location. Was will man mehr?

Metaklapa sind im Juni auf Brasilientour. Wir sind uns sicher, dass diese ein voller Erfolg sein wird.