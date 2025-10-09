Buchtitel: Iron Maiden – Infinite Dreams

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 352 Seiten

Genre: Bilderband, Musikgeschichte, Rock, Metal

Release: 07.10.2025

Link: https://www.penguin.de/buecher

Verlag: Prestel Verlag

Buchform: Hardcover

ISBN-Nummer: 978-3-7913-9174-8

Keine andere Band kann auf ein Werk wie dieses zurückblicken: Seit fünf Jahrzehnten stehen Iron Maiden für unerschütterliche Leidenschaft, musikalische Hingabe und eine beispiellose Verbindung zu ihren Fans. Zum 50. Jubiläum erzählt Infinite Dreams erstmals die vollständige Geschichte dieser außergewöhnlichen Band – von ihren Anfängen in den Clubs Londons bis zu ihrer heutigen Rolle als globale Metal-Ikonen. Erschienen ist das Hardcoverbuch am 07.10.2025 über den Prestel Verlag. Die hochwertige Aufmachung springt gemeinsam mit dem Maskottchen Eddie sofort ins Auge. Einmal in den Händen gehalten, ist das Gewicht von Iron Maiden – Infinite Dreams mit seinen 352 Seiten in der Größe von 24,3 × 32,0 cm wirklich beachtlich.

Mit über 600 Abbildungen auf 352 Seiten bietet dieser aufwendig gestaltete Bildband eine beeindruckende Reise durch die visuelle und musikalische Welt von Iron Maiden. Zu sehen sind ikonische Albumcover, Single-Artworks, Poster, rare Backstage-Fotos, Bühnenrequisiten, Instrumente, Songtexte und persönliche Arbeitsjournale – ergänzt durch exklusive Einblicke in die kreative Arbeit hinter den Kulissen. Sorgfältig zusammengestellt – teils persönlich von aktuellen und ehemaligen Bandmitgliedern, Crew-Mitgliedern und Künstlern – enthält Infinite Dreams zahlreiche bislang unveröffentlichte Schätze aus privaten und offiziellen Archiven.

Dieses Buch ist die illustrierte Geschichte von Iron Maiden, die liebevoll zusammengetragen wurde und klotzt statt kleckert. Aufwendig, hochwertig und mit vielen, teils unbekannten, Eindrücken gespickt, ist Infinite Dreams eine Pflichtlektüre für alle Iron Maiden Fans.