Bonginator: veröffentlichen neue Single „Short Ass Bus (feat. Big Ass Truck und Ignominious)“ vom kommenden Album „Retrodeath“

Bonginator feiern ihr großes, böses, gelbes Tourfahrzeug mit der neuen Videosingle Short Ass Bus. Die Death-Metal-Truppe aus Neuengland hat Abel Abarca, den Sänger der amerikanischen Hardcore-Band Big Ass Truck aus Inland Empire, Kalifornien, sowie den Sänger Colin Richardson von ihren Groove-Brüdern Ignominious dazu geholt, und jeder ist herzlich eingeladen, ebenfalls Spaß zu haben!
Der Track stammt von dem zweiten Studioalbum der Amerikaner Retrodeath, das am 24. Oktober 2025 veröffentlicht wird und die Rotation dieses Planeten verändern wird. Seht euch Musikvideo Short Ass Bus (ft. Big Ass Truck und Ignominious) jetzt hier an:
Bonginator kommentieren: „When you were a kid, did you have to ride the short bus to school?“, will Sänger und Shredder Erik Thorstenn wissen. „Wait… that was just us? Anyway, this song is a banger and features our homies Abel Abarca from Big Ass Truck and Colin Richardson from Ignominious. It’s a song about going to school, being covered in drool, and having a big ass. Also the guitar solo is sick. Just saying. No clue, how we will pull that off live. Listen and tell us what you think! But uh… Are you serious that none of you rode the short bus to school?“
Mehr Informationen zu Bonginator und ihrem kommenden Album Retrodeath findet ihr hier:
