Bonginator: kündigen ihr zweites Album an und veröffentlichen daraus die neue Single „Pizza Time“

Bonginator sind zurück und das mit voller Wucht! Die Death-Metal-Truppe aus New England bringt ihr zweites Studioalbum Retrodeath am 24. Oktober 2025 heraus. Als offensichtliches Zeichen des Wahnsinns kombinieren sie die Brutalität des Death Metal mit Einflüssen aus dem Synthwave der 80er Jahre. Der Video-Single Pizza Time, in der ihr Sängerfreund Vinny Castellano von Belushi Speed Ball zu sehen ist, wird nun in die Welt des Metals entlassen, die sich dadurch für immer verändern wird!

Der Videoclip zu Pizza Time kann ab sofort hier angesehen werden:

Das Musikvideos wurde von Erik Thorstenn inszeniert und bearbeitet und durch Sean McCormack bei Funeral Frog Media.

Bonginator kommentieren: „Cowabunga, bitch!“, haut Audio-Folterschildkröte Erik Thorstenn direkt raus. „This is our righteous new banger best enjoyed with Bonginator’s favorite meal, pizza! Remember – chicks love dudes who eat out! On this one, our metalocity is off the charts! This is a bodacious rager for doing bong rips and stage diving. Just don’t tell Master Splinter about the primo kush that we got, yeah? Anyway, go stream this one, and if someone doesn’t dig it… what the shell?“

Die amerikanische Death-Metal-Band Bonginator präsentiert mit ihrem neuen Album Retrodeath einen frischen Sound, der nicht nur für die Band, sondern auch für das Genre eine Neuerung darstellt. Die jungen Musiker, die eine Vorliebe für Cannabis haben, haben viel Arbeit in ihre neuen Songs gesteckt. Nun, wenn man monatelanges Eintauchen in Action- und Horrorfilme der 80er Jahre sowie das Spielen zahlreicher alter Videospiele als „Arbeit“ bezeichnet.

Zusätzlich haben sie viele Tage damit verbracht, die genauen Synthesizer zu recherchieren und nachzuahmen, die in den 80ern verwendet wurden, um einige ihrer Lieblingssoundtracks zu kreieren. Das Ergebnis ist ein frisches und etwas fröhlich verrücktes Klangmonster, das von Bonginator sorgfältig gezüchtet wurde, indem traditioneller US-Death Metal, Synthwave und 16-Bit-Computerspielklänge miteinander kombiniert wurden. Es überrascht nicht, dass Bonginator Teil einer neuen Welle junger Death-Metal-Enthusiasten sind, die die alten Werte des Stils schätzen, aber einen frischen Ansatz hinzufügen. Dies könnte bei denen, die denken, dass das Genre nach 1986 viel zu aufgeschlossen wurde, einen Herzinfarkt auslösen, doch Bonginator sind am besten als das fehlende Glied zwischen den guten alten Zeiten und dem Death Metal von heute zu beschreiben.

Retrodeath – Trackliste:

1. Sequence Initiation (Intro)

2. All We Really Are Is Livestock

3. All Cops Are Biomechs

4. Pizza Time (feat. Belushi Speed Ball)

5. The Fog Interlude

6. The Fog

7. Short Ass Bus (feat. Big Ass Truck and Ignominious)

8. Lunk Alarm

9. Intruder Organism Interlude

10. Intruder Organism (feat. Fulci)

11. Who Let the „Things“ (1989) Out

12. Outro (feat. Tim Capello)

Recording: bei The Record Co. in Boston, MA (USA)

Engineering: Erik Thorstenn & Sean McCormack

Mixing & Mastering: Sean McCormack bei Funeral Frog Media, Newburyport, MA, (US)

Cover-Artwork: Dan Goldsworthy

Layout: Sean McCormack

Gastmusiker:

Fiore Stravino (Fulci) – zusätzliche Vocals auf Intruder Organism

Colin Richardson (Ignominious) – zusätzliche Vocals auf Short Ass Bus

Abel Abarca (Big Ass Truck) – zusätzliche Vocals auf Short Ass Bus

Vinny Castellano (Belushi Speed Ball) – zusätzliche Gesang bei Pizza Time

Tim Capello (aus dem Film The Lost Boys -1987) – Saxophon bei Outro

Trotz eines vollen Terminkalenders mit Auftritten fanden Bonginator auch die Zeit, einen neuen Meilenstein in ihrer schnell wachsenden Karriere zu schaffen. Retrodeath geht noch weiter und verbindet fröhlich etwas Neues, etwas Altes, etwas Geliehenes und viele mutige Elemente, schafft es jedoch, Sinn aus dem Wahnsinn zu machen. „Check this one out, or miss out!“

Bonginator sind:

Erik Thorstenn – Gitarre, Gesang

Jack „Ingoff“ Shanahan – Bass

Joseph McNamara – Schlagzeug

Ben Sonsire-Cummings – Gitarre

