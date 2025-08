Metatrone: präsentieren neue Single „Facsimile“ vom kommenden Studioalbum

Die italienischen Christian-Catholic-Metal-Veteranen Metatrone haben mit dem spirituell aufgeladenen Song Emmaus ihr Comeback gefeiert und präsentieren nun als weiteren Vorgeschmack den zweiten Track, Facsimile, vom kommenden fünften Studioalbum, das 2026 erscheinen soll.

Facsimile ist mehr als nur ein Lied – es ist ein kraftvolles Manifest gegen künstlerische Konformität und Nachahmung. Musikalisch vereint der Track scharfe Riffs, progressive Arrangements und melodische Refrains und kanalisiert den charakteristischen Power-Prog-Stil der Band mit einer aggressiven Thrash-Note. Seht euch das Video dazu hier an:

Facsimile hier streamen: https://lnk.to/SLWokA

Der Song wurde vom Gründungsduo David Brown und Stefano Ghigas Calvagno geschrieben und stellt offen die aufkommende Tribute-Kultur in Frage. Er lädt Musiker dazu ein, ihr wahres Ich kreativ und spirituell zu umarmen.

Keyboarder David Brown äußert sich dazu: „This song challenges artists to invest in themselves with honesty and originality – without resorting to imitation. As Jesus says in John 8:32, ‘The truth will set you free.’ We believe that truth lies in embracing your uniqueness.“

Gitarrist Ghigas ergänzt: „The tribute band phenomenon has gone from a fun curiosity to something grotesque. It’s strange – and sad – to see talented musicians devote so much effort to copying artists who are still active. Music is about truth, not imitation.“

Facsimile spiegelt auch die fortwährende Entwicklung der Band wider. Mit Jo Lombardo zurück am Mikrofon und Simone Alberti (Schlagzeug) sowie Alex Palazzo (Bass), die die aktuelle Besetzung abrunden, hat sich der Sound von Metatrone weiter geschärft, dynamischer und emotionaler gestaltet – eine Balance aus glaubensbasierten Texten, technischer Komplexität und metallischer Intensität.

Bleibt dran!

Metatrone sind:

Jo Lombardo – Lead-Gesang

Ghigas – Gitarren

David Brown – Keyboards, Growl

Alex Palazzo – Bass

Simone Alberti – Schlagzeug

Metatrone online:

https://www.facebook.com/metatroneband/

https://www.instagram.com/metatrone_official/