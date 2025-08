Black Altar: veröffentlichen neues Video zu „In The Labyrinths Of Sitra Achra“, entnommen vom Split-Album „Drakonian Elitism“

Black Altar haben nach über einem Jahr ein neues Video zu einem Song aus der Split-Veröffentlichung Drakonian Elitism veröffentlicht, die gemeinsam mit Ofermod und Acherontas erschienen ist. Diese besondere Sammlung von Songs, die dem drakonischen Strom gewidmet ist, enthält zehn Hymnen des orthodoxen Black Metal.

Das Video kann jetzt hier angesehen werden:

Das neue Video zeigt den Song In The Labyrinths Of Sitra Achra und erinnert alle Anhänger der Dunkelheit an die fesselnde Kraft von Drakonian Elitism. Die Texte des Songs beschreiben eine Reise durch elf Qliphots des kabbalistischen Baumes des Todes, um die Apotheose zu erreichen.

Black Altar online:

www.facebook.com/blackaltar

www.instagram.com/blackaltarband