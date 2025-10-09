Gatecreeper: entfesseln Chaos in neuem Video zu „Mistaken For Dead“

Die Death-Metal-Band Gatecreeper aus Arizona hat ein neues Musikvideo zu ihrem mitreißenden Track Mistaken For Dead veröffentlicht, der auf ihrem aktuellen Album Dark Superstition zu finden ist. Seht euch das Video zu Mistaken For Dead hier an:
Das Video erscheint kurz vor der bevorstehenden Europatour von Gatecreeper mit Arch Enemy, Amorphis und Eluveitie, gefolgt von einer Tour mit The Black Dahlia Murder in Mexiko und Südamerika, um das Jahr abzuschließen. Tickets sind jetzt erhältlich unter: https://gatecreeper.com/.
Gatecreeper Tour-Termine:
w/Arch Enemy, Amorphis, Eluveitie
Oct 10 – Stuttgart, DE – Schleyerhalle
Oct 11 – Frankfurt, DE – Jahrhunderhalle
Oct 12 – Munich, DE – Zenith
Oct 14 – Budapest, HU – Barba Negra Track
Oct 15 – Vienna, AT – Gasometer
Oct 17 – Berlin, DE – Columbiahalle
Oct 18 – Prague, CZ – Sportovni Hala Fortuna
Oct 19 – Gliwice, PL – Prezero Arena Gliwice
Oct 21 – Zürich, CH – The Hall
Oct 22 – Milan, IT – Alcatraz
Oct 23 – Lyon, FR – Radiant-Bellevue
Oct 25 – Madrid, ES – Palacio Vistalegre
Oct 27 – Paris, FR – Zenith
Oct 28 – Amsterdam, NL – AFAS Live
Oct 30 – Wolverhampton, UK – Civic Hall
Oct 31 – Manchester, UK – O2 Apollo Manchester
Nov 1 – London, UK – Eventim Apollo
Nov 3 – Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal
Nov 4 – Brussels, BE – Ancienne Belgique
Nov 5 – Leipzig, DE – Haus Auensee
Nov 7 – Gothenburg, SE – Partille Arena
Nov 8 – Stockholm, SE – Annexet
Nov 10 – Helsinki, FI – Helsinki Ice Hall
Nov 12 – Oslo, NO – Sentrum Scene
Nov 13 – Copenhagen, DK – Poolen
Nov 14 – Hanover, DE – Swiss Life Hall
Nov 15 – Düsseldorf, DE – Mitsubishi Electric Halle
w/ The Black Dahlia Murder
Dec 4 – Guadalajara, MX – Foro Independencia
Dec 5 – Monterrey, MX – Cafe Iguana
Dec 6 – Mexico City, MX – Supremo
Dec 8 – Bogotá, CO – Ace of Spades
Dec 12 – Buenos Aires, AR – Uniclub
Dec 14 – São Paulo, BR – Hangar 110 – Musica & Cultura
Die 2013 gegründete Band Gatecreeper hat im Laufe des letzten Jahrzehnts kontinuierlich die Karriereleiter im Death Metal erklommen. Ihre selbstbetitelte EP aus dem Jahr 2014 verschaffte ihnen sofortige Glaubwürdigkeit als Vertreter des Old-School-Sounds. Die Band unterschrieb bei Relapse und veröffentlichte ihr hochgelobtes Debütalbum Sonoran Depravation im Jahr 2016, gefolgt von Deserted im Jahr 2019. Im Laufe der Jahre tourten sie unter anderem mit Cannibal Corpse, In Flames, Power Trip, Obituary, Municipal Waste und vielen anderen.
Gatecreeper sind:
Chase H. Mason | Gesang
Eric Wagner | Gitarre
Matt Arrebollo | Schlagzeug
Israel Garza | Gitarre
Alex Brown | Bass
