Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Stay Metal Festival am 31.10.2025 im LGH in Wacken

Time For Metal und die Festivalia GMBH verlosen zweimal 2 Tickets für das Stay Metal Festival am 31.10.2025 im LGH Wacken.

Bands: Powerslave, Motörizer, Tyson, Vladimir Harkonnen

Ort: LGH, Wacken

Datum: 31.10.2025

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

Tickets ab: 25,00€ zzgl. Gebühren

Infos und Tickets: https://www.deinetickets.de/event/wacken/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 14.10.2025!

Time For Metal und die Festivalia GMBH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Tuesday 14th of October 2025 12:00:00 AM