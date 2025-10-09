Total Annihilation: unterzeichnen Vertrag bei Testimony Records

Testimony Records gibt mit Stolz bekannt, dass die Schweizer Death- und Thrash-Metal-Veteranen Total Annihilation einen Vertrag mit dem Label unterzeichnet haben. Wir heißen die Band aus der Stadt Basel, Schweiz, herzlich in unserem tödlichen Roster willkommen! Total Annihilation werden bald ihr viertes Album über Testimony Records veröffentlichen.

Total Annihilation äußern sich dazu: „By signing with Testimony Records, we proudly reach the next level in support of our musical vision and form another professional and dedicated partnership within the extreme music scene,“ erklärt Sänger Daniel Altwegg im Namen der Band. „With Testimony as a partner, we are absolutely confident to push our personal and musical boundaries even further and are very positive about the future. We are absolutely grateful to become a member of the Testimony family and to release our upcoming album as part of this collaboration.“

Testimony Records kommentiert: „We are thrilled to announce the signing of Total Annihilation,“ schwärmt Labelmanager Thomas Strater. „Just as the band is an amalgam of Swiss and German shredding frenzy, their music is relentlessly channeling the powers of death metal and thrash metal. Not bound to a certain style, but always straight in your face. We can hardly wait to unleash that merciless beast of a new album!“

Im September 2026 werden Total Annihilation ihr 20-jähriges Bestehen als Band feiern. Im Jahr 2006 schloss sich der Sänger Daniel Altwegg mit drei Freunden zusammen, um die härteste, lauteste und roheste Metal-Band in Basel, ihrer Heimatstadt in der Schweiz, zu gründen.

Nach einer Phase stilistischer Experimente fand die Band ihren Weg und kombinierte aggressive und melodische Elemente des Death- und Thrash Metal. Total Annihilation etablierten sich schnell als herausragender Live-Act in der Region und untermauerte ihre größeren Ambitionen mit dem professionell produzierten Demo TA 80 (2008) und dem Debütalbum 84 (2009), die international verbreitet wurden. Beide Veröffentlichungen wurden aufgrund ihres Erfolgs und der anhaltenden Nachfrage später neu aufgelegt.

Mit einem starken Standbein im Ausland erweiterten Total Annihilation ihr musikalisches Spektrum, indem sie vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums einen zweiten Gitarristen in die Besetzung aufnahmen. Extinction (2012) wurde sowohl von Kritikern als auch von Fans sehr gut aufgenommen und öffnete Türen zu renommierten Festivals wie Metaldays in Slowenien, Bavarian Metalheadz Open Air und Swiss Metal Masters, um nur einige zu nennen.

Nach mehreren Besetzungswechseln, bei denen Daniel Altwegg als einzig verbliebener Gründungsmitglied übrig blieb, drängten Total Annihilation weiter voran und veröffentlichte ihr bisher brutalstes und technisch anspruchsvollstes Album, …On Chains Of Doom (2020).

Als die Live-Shows nach der globalen Pandemie zurückkehrten, traten Total Annihilation sofort wieder auf Bühnen in ganz Europa auf, unter anderem zusammen mit Bands wie Legion Of The Damned, Asphyx, M.O.D. und Messiah sowie auf Festivals wie Tolminator in Slowenien.

Derzeit bereiten sich Total Annihilation auf die Veröffentlichung ihres kommenden vierten Albums vor. Bitte bleibt dran, weitere Neuigkeiten folgen bald.

Total Annihilation sind:

Daniel Altwegg – Gesang

Nicolas Stelz – Gitarre

Jürgen Schmid – Gitarre

Michael Lautenschläger – Schlagzeug

Niklaus Denger – Bass

Total Annihilation online:

www.facebook.com/total.annihilation.thrash

www.instagram.com/total_annihilation_official