Iron Maiden: limitierte „Live After Death“-Sammleredition

Exakt 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung freut sich Parlophone Records, eine brandneue, wunderschön verpackte, limitierte Sammlerausgabe des klassischen Albums Live After Death von Iron Maiden auf 2 farbigen Vinyl-LPs anzukündigen.

Das Album erscheint mit dem originalen, beliebten Gatefold-Sleeve-Artwork und enthält zwei 140-Gramm-Vinyls (eine in Blau, die andere in Gelb) mit dem 2015 remasterten Audio. Das Paket enthält außerdem eine 24-seitige Replik des World Slavery Tour-Programms, welches das Original-Tourprogramm für neue Generationen wieder zum Leben erweckt.

Darüber hinaus enthält die Vinyl-Edition eine Tour-Pass-Replik und ein 12-seitiges Hochglanz-Booklet, das neben dem originalen 8-seitigen Booklet einen exklusiven und brandneuen Essay mit dem Titel Rime And Punishment: Celebrating 40 Years Of Live After Death enthält, in dem Iron-Maiden-Fanclub-Redakteur Alexander Milas Steve Harris, Nicko McBrain, Rod Smallwood und den renommierten Illustrator Derek Riggs zu dem legendären Album interviewt.

Steve Harris über diese Zeit: “Wir waren ununterbrochen auf Tour. Es war buchstäblich nur ‘Aufnehmen, Touren, Aufnehmen, Touren’ – wir haben nicht aufgehört. Rod hat uns ordentlich die Peitsche geschnellt und das war auch richtig so. Ich meine, wir waren total motiviert, es war nicht so, dass wir etwas gemacht haben, was wir nicht wollten. Man glaubt, man sei unbesiegbar – ‘Ja, das schaffen wir, kein Problem.’ So muss man es angehen. Das ist der einzige Weg für eine Band wie uns, denn damals wurden wir überhaupt nicht im Radio gespielt.”

Live After Death gilt nicht nur weithin als das beste Heavy-Metal-Livealbum aller Zeiten, sondern auch als eines der ikonischsten Livealben aller Musikgenres. Es wurde größtenteils während der vier Konzerte aufgenommen, die Maiden im März 1985 in der Long Beach Arena in Los Angeles gaben. Die letzte Seite des Doppelalbums wurde während der vier Konzerte aufgenommen, die die Band im Oktober 1984 im Hammersmith Odeon spielte.

Beide Konzertreihen waren Teil der bahnbrechenden World Slavery Tour zum 1984 erschienenen Album “Powerslave”. Die Tour begann in Polen, umfasste 187 Konzerte an 331 Tagen und festigte den Ruf von Iron Maiden als eine der aufregendsten Live-Bands der Welt, den sie bis heute genießen.

Live After Death 40. Jubiläums-Edition hier vorbestellen: http://ironmaiden.lnk.to/LiveAfterDeath40

Iron Maiden, die nun seit 50 Jahren bestehen, haben 17 Studioalben veröffentlicht und weltweit weit über 100 Millionen Platten verkauft, fast 2.500 Live-Shows in 64 Ländern gespielt, einen Grammy Award und einen Brit Award sowie viele andere Auszeichnungen erhalten. Zuletzt wurden sie neben den Rolling Stones und Pink Floyd mit einer eigenen Briefmarkenserie der Royal Mail geehrt und werden 2025 mit einer Sammlung offizieller Münzen der Royal Mint gewürdigt.

Ihr Bier, Trooper Beer, gibt es nun schon seit zwölf Jahren. Es wurde bereits über 40 Millionen Mal verkauft und wird in 68 Ländern vertrieben, darunter in sechs lokalen Varianten in den USA, Deutschland, Brasilien, Spanien, Schweden und Australien. 2025 feiert die Band ihr offizielles 50-jähriges Bestehen mit einer zweijährigen Welttournee unter dem Titel Run For Your Lives und einer Reihe von Veranstaltungen und Produkten, darunter ihr erster offizieller Hardcover-Bildband Infinite Dreams.

Ein Dokumentarfilm über Iron Maiden von Universal Pictures Content Group wird Anfang 2026 erscheinen und die Band wird ihre zweijährige Run For Your Lives World Tour durch Europa und darüber hinaus fortsetzen. Die Tour umfasst einen großen und historischen Auftritt im Knebworth Park in Großbritannien am 11. Juli 2026.

Run For Your Lives – Europäische Tourdaten 2026

23.05.2026 Athen, Griechenland – OAKA

26.05.2026Sofia, Bulgarien – Vasil Levski Stadium

28.05.2026 Bukarest, Rumänien – Arena Națională

30.05.2026 Bratislava, Slowakei – Národný Futbalový Štadión

02.06.2026 Hannover, Deutschland – Heinz von Heiden Arena

10.06.2026 Amsterdam, Niederlande – Ziggo Dome

17.06.2026 Mailand, Italien – San Siro Stadium

22.06.2026 Paris, Frankreich – Paris La Défense Arena

28.06.2026 Lyon-Décines, Frankreich – Groupama Stadium

07.07.2026 Lissabon, Portugal – Estádio da Luz

11..07.2026 Knebworth, UK – Knebworth Park