Malemort & Cerbère: veröffentlichen am 05.12. ihr Split-Album „Aimless/Glace Mère“

Die französischen Blackened-Doom-Künstler Malemort und Cerbère vereinen sich in totaler Dunkelheit zur Veröffentlichung ihrer ersten Split-LP Aimless/Glace Mère am 05. Dezember und präsentieren heute einen verheerenden Vorgeschmack.

Ein Auszug aus dem düsteren Track Aimless von Malemort kann gestreamt werden:

Herzschmerz, Schwerkraft und ohrenbetäubende Vibrationen: Es ist die Suche nach Dunkelheit, die Malemort und Cerbère zusammenbringt. Seit ihrer unheiligen Begegnung verspüren beide Trios den Drang, ein gemeinsames Split-Album zu produzieren, was zur Geburt von Aimless / Glace Mère führte. Diese Zusammenarbeit markiert die Rückkehr der dissonanten Impassivität von Malemort und eine neue Inkarnation der schmutzigen und desillusionierten Feuerkraft von Cerbère. Die A-Seite von Malemort, Aimless, entfaltet sich zu einer 18-minütigen Vision einer chaotischen Zukunft, auf die Cerbère mit der B-Seite Glace Mère reagiert und uns in 16 Minuten die kältesten und sauersten Landschaften präsentiert. Zwei komplementäre Ansätze, um tiefe Frequenzen und Dissonanzen zum Klingen zu bringen, vereinen sich in einer bitteren, aber würdigen Antwort auf die Gewalt unserer Zeit.

Aimless/Glace Mère – Trackliste:

1. Malemort – Aimless

2. Cerbère – Glace Mère

Für die Vinyl-Veröffentlichung haben sie sich mit vier Labels aus der DIY-Underground-Szene zusammengetan: Rope or Guillotine (Nijmegen, Niederlande), La Harelle (Rouen, Frankreich), Arsenic Solaris (Lyon, Frankreich) und Chien Noir (Paris, Frankreich).

Malemort wurde 2015 aus den Überresten von Fatum Elisum gegründet und ist das langsamste Mitglied des in Rouen ansässigen Kollektivs La Harelle. Die Band vereint Aosin (Mhönos, Trivisa) am Bass und Gesang, Ausrah (Ataraxie, ex-Fatum Elisum) an Gitarre und Gesang sowie Nemri (Sordide, Buñuel, ex-Monarch) am Schlagzeug und Gesang. Im Jahr 2017 veröffentlichte das Trio das Album Individualism, Narcissism, Hedonism über das New Jersey Label Prison Tatt Records, gefolgt von einer Veröffentlichung über das taiwanesische Label Bad Moon Rising. Nach gemeinsamen Auftritten mit Cough, Verdun, Chrch, Fange, Behold the Monolith und Year Of No Light sowie einem Auftritt beim Visions Festival im Jahr 2019 fand Malemort den perfekten klanglichen Partner in Cerbère, um ihre erste Veröffentlichung zu teilen, während sie an ihrem zweiten Album arbeiten, das für 2026 geplant ist.

Cerbère lassensich von allem Brutalen, Primitiven, Lärmenden und Schroffen in riffgetriebener Musik inspirieren. Nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debüt-EP im Jahr 2021 folgte das Album Cendre, das 2023 über Chien Noir veröffentlicht wurde. Im darauffolgenden Jahr reisten sie nach England für einige Auftritte und tourten weiterhin ausgiebig in Frankreich. Stark beeinflusst von der Sludge/Doom-Szene der 90er Jahre und aufgeladen mit Punk-Energie, scheuen sich diese Hunde aus der Hölle nicht, ihre klebrige und verzweifelte Musik mit einer Prise Psychedelia zu würzen. Ihr Split mit Malemort veranschaulicht diesen Ansatz. Der live an einem Tag aufgenommene, epische sechzehnminütige Track, inspiriert von Moorcocks Literatur, entführt uns in die entlegensten Winkel einer ewig gefrorenen Welt.

