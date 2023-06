Knock Out Festival: Gotthard als co-Headliner bestätigt

Das Line-Up für das Knock Out Festival nimmt nach und nach Gestalt an. Neben dem Mega-Act Accept, der vor wenigen Wochen als Headliner bestätigt wurde, steht nun auch der Co-Headliner fest: Die Schweizer Erfolgsrocker von Gotthard.

In der Schweiz sind sie der erfolgreichste Rock-Act aller Zeiten und auch in Deutschland blickt die Band aus dem Tessin auf eine langjährige Erfolgs-Historie zurück. Satte 17 Nummer 1 Alben, ein Diamond Award für über eine Million verkaufte Alben in der Schweiz und über 2000 Shows, davon ein großer Teil ausverkauft, sind nur einige Meilensteine ihrer Laufbahn. 2021 konnte die Band die Swiss Music Awards in der Kategorie „best group“ für sich entscheiden. Am 16. Dezember in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle werden Gotthard mit ihrem Gänsehaut-Hardrock für Stimmung sorgen.

Neben Gotthard bereits bestätigt: Accept, The Dead Daisies und All For Metal.