JohnRose: veröffentlicht mit „Around The Lake“ seine berührende neue Progressive Rock Single über Abschied, Dankbarkeit und Hoffnung

Mit Blick auf das in diesem Winter über Dr. Music Records erscheinende Album The Prophet’s Dance, stellt JohnRose seine äußerst persönliche und nostalgische erste Single Around The Lake vor, in der er seine Erfahrungen mit dem plötzlichen Verlust seines Vaters teilt, als er erst 18 Jahre alt war. Die berührende Erinnerung an die gemeinsamen Momente inspirierte den Musiker dazu, diesen Song über Abschied, Dankbarkeit und Hoffnung zu schreiben.

Mit der Single Around The Lake und dem in Melancholie schwelgenden, unter der Regie von 80White produzierten Musikvideo gewährt JohnRose einen gefühlvollen Ausblick auf das kommende großartige Klanggemälde:

Weitere Infos zu JohnRose und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: