JohnRose: kündigt die Veröffentlichung seines neuen Progressive Rock Albums „The Prophet’s Dance“ an

Der deutsche Musiker und Multiinstrumentalist Johannes Rösgen, alias JohnRose und Dr. Music Records verlängern ihre mit der Single Toward The Sun begonnene Zusammenarbeit um die Veröffentlichung des neuen Albums The Prophet’s Dance. Auf dem am 08.12.2023 erscheinenden Longplayer lässt der Koblenzer die Mystik der Rheinromantik in neuem Glanz erstrahlen. Anspruchsvolle, melodische und zeitlos schöne Rockmusik voller Fantasie und Tiefgang, verpackt in einen warmen und kraftvollen Sound, bildet dabei den Klangkosmos von JohnRose. Hierbei greift er auf seine langjährige Erfahrung in Prog und Rock Coverbands zurück und begeistert neben der hochklassigen Instrumentierung mit feinsinnigen Lyrics. Zielsicher wandert der Rockpoet vom Mittelrhein zwischen den musikalischen Sphären des melodischen Prog, AOR und elegantem Art Pop, sodass jeder der zwölf Songs unverkennbar nach JohnRose klingt. Zum größten Teil selbst eingespielt, aufgenommen und gemischt im Confluentes Studio, wurde das Album anschließend von Stefan Noltemeyer (u. a. Meat Loaf, Santana, Earth Wind & Fire) in Berlin gemastert. The Prophet’s Dance ist für Musikliebhaber, die Rock mit Charisma und Persönlichkeit, wie ihn Pink Floyd, Manfred Mann’s Earth Band, Toto oder auch Kate Bush spielen, zu schätzen wissen. Zur Einstimmung auf dieses großartige Klanggemälde erscheint am 14.06.2023 die äußerst persönliche und nostalgische erste Single Around The Lake, in der JohnRose seine Erfahrungen mit dem plötzlichen Verlust seines Vaters teilt, als er erst 18 Jahre alt war. Einen ersten audiovisuellen Vorgeschmack auf die sentimentale Stimmung geben bereits die beiden Teaser: https://youtu.be/C9LkuxjYMaM | https://youtu.be/wg5bYEqucQ4

Das neue Album The Prophet’s Dance präsentiert einen musikalisch gereifteren und zielstrebigeren JohnRose und wird durch die stilvollen Musikvideos auch visuell greifbarer. Auch optisch ist die Digipak CD dank des filigranen Artworks von Thomas Ewerhard (u. a. Avantasia, Neal Morse, Volbeat) ein echter Hingucker, der den Spirit des Albums perfekt visualisiert.

The Prophet’s Dance Trackliste:

1. Calling For You

2. Manner Of Travelling

3. The Curtains Are Falling

4. Around The Lake

5. What Is Going Round?

6. Mary

7. Hurts

8. The Best Is Yet To Come

9. Lovers Are Strangers

10. Circles In My Mind

11. The Prophet’s Dance

12. Let Love Shine

Johannes Rösgen begann seine musikalische Laufbahn Mitte der 1970er-Jahre in der Schülerband Flashbolt und verdiente sich erste Sporen als Gitarrist der Progressive Rocker Athis. Seit 1982 ist er zudem Gitarrist und Sänger von Copyright, die neben unzähligen Auftritten 1999 auch ein Album veröffentlichte. Außerdem war er drei Jahre lang der Frontmann von Giant For A Day und eröffnete für Legenden wie Manfred Mann’s Earth Band und Alan Parsons. Seit 2015 tritt er hauptsächlich als JohnRose in Erscheinung und veröffentlichte die Doppel-CD Ride The Raven basierend auf den Tapes aus seiner Zeit bei Athis Anfang der 80er-Jahre sowie anschließend die Alben Behind The Gates, The Key und zuletzt Wings, die von der Musikpresse positiv aufgenommen wurden. Das neue Album von JohnRose ist emotional ergreifend, und die Botschaften sowie die Symbolik der Texte sind zutiefst berührend, sodass der Hörer sich völlig in der Musik verliert. Dabei ist alles wunderbar eingehüllt in ein warmes, durchdachtes Soundgewand mit musikalischen Elementen aus den letzten vier Jahrzehnten anspruchsvoller Rockmusik.

Line-Up:

Johannes Rösgen: Vocals, Instruments, Programming

Paul Bednarek: Guitar

Robert Thomas: Piano on track 9

Paul Wydymanski: Bass on track 7

Victoria Wydymanski: Vocals

Gerd Portugall: Drums

Thilo Willach & Peter Torres: Saxophone

JohnRose online:

www.johnrose.de

www.facebook.com/johnrosemusic

www.instagram.com/johnrosemusic