Alice Cooper: mit brandneuem Album „Road“ und erster Single „I’m Alice“ auf earMusic

Alice Cooper, das ikonische Rock and Roll Hall of Fame®-Mitglied, gibt auf seinem neuen Soloalbum Road Vollgas und enthüllt am 14.06.2023i, seine erste Single I’m Alice.

Produziert von Bob Ezrin, wurde das Album mit seiner aktuellen Touring- Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit seiner Entschlossenheit und jeder Menge Gusto, schließt es den Kreis und verkörpert Alice Coopers Old School-Spirit. Es ist alles, was man sich erhofft, und noch so viel mehr. Und dieses Mal sind seine langjährigen Bandkollegen – Ryan Roxie (Gitarre), Chuck Garric (Bass), Tommy Henrikson (Gitarre), Glen Sobel (Schlagzeug) und Nita Strauss (Gitarre) – mit von der Partie.

„Auf Road wollte ich, dass die Band an der Entstehung aller Songs beteiligt ist“, sagt Alice. „Ich sehe die Jungs und Nita nur, wenn wir auf Tour sind. Ich wollte also, dass sie so tight wie bei den Live-Gigs sind, aber eben mit ganz neuem Material. Genau das war der Ansatz für diese Platte. Wenn man eine Band hat, die so fantastisch wie meine ist, sollte man auch mit ihnen angeben – und das Album ist meine Art, eben das zu tun.“

I’m Alice ist jetzt auf allen Streaming Plattformen verfügbar.

Der Album-Opener und erste Single I’m Alice gibt mit seinem staubigen Drumbeat und den in der Ferne heulenden Gitarren den Ton des Albums an. Man erkennt Alice sofort, wenn er beginnt zu singen: „I know you’re looking for a real good time. So, let me introduce you to a friend of mine. I’m Alice. I’m the Master of Madness; the Sultan of Surprise…so don’t be afraid, just look into my eyes.”

Das neue Video I’m Alice hier ansehen:

Road erscheint am 25.08.2023 auf earMusic in einer Vielzahl von Formaten und limitierten Vinylfarben. Passend zur Thematik des Albums enthält die Bonus-DVD/Blu-ray die komplette Live-Show von Alice Coopers Show auf dem Hellfest 2022 – inklusive aller Hits und selten gespielter Perlen.

Das neue Album Road jetzt vorbestellen!