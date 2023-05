Alcatrazz: veröffentlichen neue Single/ Video ‘Bring On The Rawk’

Bring On The Rawk ist eine kraftvolle Ode an das Tourleben, um die Welt ziehend und Musik für die Fans spielen. Bring On The Rawk ist der letzte Track des Albums Take No Prisoners, welches am Wochenende erscheint und was für ein grandioses Finale! Eine Reise, die mit Glanz und Gloria endet – hier gibt es richtig auf die Ohren!

“Gestern bin noch zwischen Spanien und Marokko gesegelt und habe Gibraltar vor mir gesehen”, erinnert sich Gary Shea, Alcatrazzs Bassist und Co-Gründer. “Bring The Rawk aus unserem Album Take No Prisoners… spielt es LOUD & PROUD. Und wir sehen uns hoffentlich bald auf Tour.”

