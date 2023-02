Lords Of Salem: ehren Kultregisseur Murnau mit Musikvideo

Vor mehr als 100 Jahren kam es in die Kinos: Nosferatu – Symphonie Des Grauens, stilbildendes cineastisches Meisterwerk Friedrich Wilhelm Murnaus. Jetzt haben Lords Of Salem, Rockband aus dem schwäbischen Kirchheim, dem 1931 verstorbenen Kultregisseur ein audiovisuelles Denkmal gesetzt. Mit geringsten Mitteln aber viel Fantasie, kreativem Geschick und ganz Murnaus intensiver Licht- und Schatten–Philosophie folgend, schufen sie einen ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Clip. Unterlegt wird dieser mit ihrer aktuellen Single I´m So Goth.

Rock- wie Kinofans jedenfalls zeigen sich gleichermaßen begeistert. Die Reaktionen reichen von „gänsehautmachend“ über „atmosphärisch dicht“ – und ein Fan forderte gar einen Oscar. „Nun ja, das war eher nicht unser Ziel“, schwichtigt Bassist Marple ab, „wir wollten einfach unserem Lieblingstrack I´m So Goth neues Leben einhauchen.“

Und das ist wohl ausnehmend gut gelungen. Das ambitionierte Grusel-Werk gibt’s ab sofort auf YouTube zu bewundern. Lords Of Salem-Bassist Marple, der sich als Murnau Fan für Idee, Schnitt und die komplette Produktion verantwortlich zeichnete, verrät augenzwinkernd Details: „Wir drehten aufwändigst – Drehorte waren vorranging unser Garten und der Dachboden. Allein das Budget für die Special Effects – weit zweistellig…“

Lords Of Salem Infos:

Wenn ein ebenso rauer und kumpelhafter Endzeithaufen sich „Dead Pop Sex Action“ als Musikstil auf die totenkopfbestickte Rock’n’Roll-Fahne schreibt, ist es Zeit für einen kollektiven Aufschrei!

Und wenn diese leidenschaftlichen Tattoo-Maniacs in ihren schäbigen Lumpen auch noch so ernsthaft entschlossen aussehen wie die Lords Of Salem – freaking f***ing yes, dann muss man das natürlich noch viel lauter pumpen!

Lords Of Salem: Postel (Gesang), Alex (Schlagzeug), Marple (Bass), Holly (Gitarre)

Mitten im geschmacklosen, öden Niemandsland des verwässerten Mainstreams schlägt das charismatische Vierergespann in der Szene zu. Lords Of Salem lassen eine massiv belebende Überdosis des funkensprühenden 80er-Jahre Hard Rock aus den Verstärkern aufflackern.

Elektrisierende Songs erwachen mit einem betörend dunkel-okkulten Touch zum Leben. Laszive, augenzwinkernde Songs, wie sie fester, saftiger und zwingender nicht sein könnten.

Jetzt erschien ihre neue Single und die ist nicht weniger als das Motto der vier Musiker: I´m So Goth

https://www.facebook.com/lordsofsalemmusic

https://www.instagram.com/lordsofsalemmusic/