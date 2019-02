Hexentanz Festival 2019 vom 26.04. – 28.04.2019 in Losheim am See (Vorbericht)

Hexentanz Festival 2019 vom 26.04. – 28.04.2019 in Losheim am See (Vorbericht)

Festivalname: Hexentanz Festival 2019

Bands: Saltatio Mortis, Der Fluch Des Drachen, Blutengel, Tanzwut, Ragnaroek, Mono Inc., Dornenreich, The O’Reillys And The Paddyhats, Versengold, Van Canto, Lord Of The Lost, Vlad In Tears, Lacrimas Profundere, Canterra, Traumtänzer, Krankheit, Schwarzer Engel, Unzucht, Lords Of Salem, Hocico, Massive Ego



Ort: Losheim am See

Datum: 26.04. – 28.04.2019

Kosten: 66,90 € VVK

Genres: Mittelalter, Folk, EBM

Tickets: http://tickets.rockimdorf.com/



Link: http://www.hexentanz-festival.de/

2019 mit dem Hexentanz! Im April wieder voll dabei. Auch in diesem Jahr finden über den Frühling und Sommer verteilt eine Vielzahl von Festivalveranstaltungen statt, die sämtliche Musikgenres abdecken.

Die Festivalkultur lebt und ist auch für die Veranstalter jedes Jahr aufs Neue bezahlbar, weshalb das Hexentanz dieses Jahr in die vierzehnte Runde geht. Die beiden Headliner (Saltatio Mortis und Corvus Corax) sorgen für ein mittelalterliches Ambiente.

Man kann das Festival wirklich zu dem Fundament der Festivalkultur zählen: Es ist nicht in aller Munde, bietet das, was ein Festival bieten sollte und hat ein paar exklusive Bands in petto. Dank solcher Festivals haben Festivalinteressenten auch heute noch die Wahlfreiheit und daher auch die Ambition, jedes Jahr erneut loszuziehen.

Einblicke in die Vergangenheit:

