Cattle Decapitation: veröffentlichen „Terrasite“ am 12.05.2023

Terrasite ist der Erinnerung an Gabe Serbian gewidmet.

Terrasite (noun)

/ˌterə ˌsīt/ (terr·a·site)

„terra-“ (Latin = „earth“) + „-sitos“ (Greek = „food“) Definition:

1. A devourer or destroyer of land or earth.

2. Post-Anthropocene humanity

Das aus San Diego, CA stammende Deatgrind-Outfit Cattle Decapitation wird sein zehntes Studioalbum, Terrasite, am 12. Mai via Metal Blade Records veröffentlichen.

Der Nachfolger des 2019 erschienen Fan-Favoriten Death Atlas wurde erneut von Dave Otero (Allegaeon, Khemmis, Archspire) produziert und enthält ein Artwork vom langjährigen Kollborateur Wes Benscoter (Vader, Kreator, Bloodbath, Hypocrisy).

Sänger Travis Ryan: „Wir haben alle das alte Sprichwort gehört, dass die Kakerlake so allgegenwärtig ist… so invasiv… so heimtückisch… dass sie einen Atomkrieg überleben könnte… Unser letztes Album, Death Atlas, hinterließ die Welt geschwärzt und leblos… so dachten wir zumindest. Es stellte sich heraus, dass die kohlenstoffverkrusteten Körper, die das Layout des Albums und das Musikvideo zierten (und die den Opfern von Pompeji ähneln, die durch die Vesuv-Katastrophe von 79 n. Chr. in der Zeit eingefroren wurden), in Wirklichkeit eher eine Kokonbühne für etwas viel Bösartigeres waren, das kommen sollte: Menschlichkeit 2.0.

Auf dem Titelbild sehen wir den Terrasiten, auch ‚Erdfresser‘ genannt, der sich aus seiner Oothek häutet. Nachdem sie das qualvolle Dasein eines Menschen gelebt haben, sind sie nun in einer neuen Welt wieder aufgetaucht… traurig… verwirrt… WÜTEND; wiedergeboren als eine neue Variante der menschlichen Krankheit, jetzt angepasst, um die völlige Verwüstung ihres Heimatplaneten, der Erde, fortzusetzen und zu beenden.“

Weitere Informationen zu Terrasite werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Terrasite Tracklist:

01. Terrasitic Adaptation

02. We Eat Our Young

03. Scourge Of The Offspring

04. The Insignificants

05. The Storm Upstairs

06. …And The World Will Go On Without You

07. A Photic Doom

08. Dead End Residents

09. Solastalgia

10. Just Another Body

Cattle Decapitation:

Travis Ryan – Vocals

Josh Elmore – Lead Guitar

Belisario Dimuzio – Rhythm Guitar

Olivier Pinard – Bass

David Mcgraw – Drums

https://www.facebook.com/cattledecapitation

https://www.instagram.com/cattledecapitation