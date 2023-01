Asphagor: „Pyrogenesis“ erscheint am 10.03.2023

Das neue Album des Tiroler Black Metal Kollektivs Asphagor wird den Titel Pyrogenesis tragen und am 10. März via MDD Records erscheinen!

Auf den elf enthaltenen Tracks schaffen Asphagor erneut ein Gesamtwerk, welches in der Lage ist, eine atmosphärische Dichte zu erzeugen, die einen über die gesamte Spielzeit in seinen Bann zieht und den Hörer schier atemlos und beeindruckt zurücklässt. Pyrogenesis erscheint als CD und Vinyl, letzteres aufgrund der Gesamtspielzeit von über 60 Minuten als Doppel-LP

Anbei gibt’s einen ersten Blick auf das eindrucksvolle und zum Albumthema passende Artwork, für welches sich Sänger Morgoth selbst verantwortlich zeigt:

Record Release Show:

11.03.23 Austria Wörgl @ Komma w/Maahes, Jesajah

The Cosmic End Tour w/ Dark Fortress, The Spirit:

03.05.23 Germany Saarbrücken @ Garage

04.05.23 Switzerland Aarau @ Kiff

05.05.23 France Paris @ Backstage

06.05.23 Belgium Gent @ Asgaard

07.05.23 UK London @ Boston Music Room

08.05.23 Netherlands Rotterdam @ Baroeg

09.05.23 Germany Bochum @ Matrix

10.05.23 Germany Berlin @ Hole 44

11.05.23 Germany Leipzig @ Hellraiser

12.05.23 Poland Wroclaw @ Lacznik

13.05.23 Austria Wien @ Viper Room

14.05.23 Germany München @ Backstage

Links:

https://www.facebook.com/Asphagor

https://www.instagram.com/asphagorofficial/