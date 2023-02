Asphagor: veröffentlichen „The Great Erosion“ vom kommenden Album

Am 10. März erscheint mit Pyrogenesis das neue Album der Tiroler Ausnahme Black Metaller von Asphagor! Ab sofort gibt es mit The Great Erosion eine erste Kostprobe vom kommenden Longplayer als Lyricvideo auf dem MDD YouTube-Kanal, sowie als Single auf allen gängigen Streaming Plattformen. Pyrogenesis erscheint als CD und Doppelvinyl, sowie in streng limitierter Auflage als DigiPak. Letzteres ist Bestandteil eines limitierten Boxsets, welches außerdem noch einen hochwertigen Pin, Korkuntersetzer, Autogrammkarte, Plec und einen Flaschenöffner mit Logodesign enthält. Vorbestellungen sind ab sofort im MDD-Shop sowie zeitnah auf Bandcamp möglich.

Pyrogenesis Tracklist:

1. Ex Cathedra

2. Nine Moons

3. The Mizaru Doctrine

4. Matricide

5. The Great Erosion

6. Scales Of Retribution

7. Pyrogenesis

8. Summoning

9. Pavor Nocturnus

10. The Architect

11. Ghost Of Aphelion

Zu weiteren Infos und den Terminen der anstehenden Tour mit Dark Fortress und The Spirit kommt ihr hier: