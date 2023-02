The BossHoss: veröffentlichen neue Single „You (feat. Ilse Delange)“

Achtung, Ohrwurm-Garantie! Mit ihrer neuen Single-Auskopplung You lassen The BossHoss jetzt buchstäblich die Eisen glühen und legen einen brandheißen Lovesong vor, auf dem sie von keiner geringeren als der niederländischen Stimmgewalt Ilse DeLange unterstützt werden. Ein magisches Trio, dass bereits Dolly Partons „Jolene“ erweckt und zum deutschen Radio-Hit verwandelt hat. Auf You liefert die beliebte Sängerin nun mit ihren verführerisch-rauen Vocals den perfekten, weiblichen Gegenpart zum smooth-eleganten Gesang der BossHoss-Frontmänner um Alec Völkel und Sascha Vollmer. Ein groovy, sexy Match das ab – und ins Ohr geht!

Über The BossHoss:

Mit ihrem packenden Country-Rock-Crossover haben The BossHoss in den vergangenen eineinhalb Dekaden die europäische Musikszene geprägt wie kaum eine zweite Band. Mit ihren letzten fünf Alben enterten die Berliner jeweils die Top 5 der deutschen Longplay-Charts, darunter das mit Doppelplatin ausgezeichnete Top 4-Album Liberty Of Action (2011), das Platin-veredelte Top 2-Werk Flames Of Fame (2013) sowie die beiden Top 1-Alben Dos Bros (2015, dreifach Gold) und Black Is Beautiful aus dem Jahr 2018. Momentan blicken The BossHoss auf Millionen verkaufter Einheiten, unzählige Sold-Out-Arenatouren sowie Auftritte auf den wichtigsten Festivals wie dem Wacken Open Air, dem britischen Download Festival oder vor dem Brandenburger Tor in Berlin zurück.

The BossHoss – Electric Horsemen Tour 23

15.09.23 Wien, Gasometer

16.09.23 Zürich, Hallenstadion

22.09.23 Freiburg, Sick-Arena

23.09.23 Ravensburg, Oberschwabenhalle

24.09.23 Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena

29.09.23 Nürnberg, KIA Metropol Arena

30.09.23 Stuttgart, Schleyer-Halle

01.10.23 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

06.10.23 Braunschweig, Volkswagen Halle

07.10.23 Rostock, StadtHalle

08.10.23 Lingen, EmslandArena

13.10.23 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

14.10.23 Kiel, Wunderino Arena

15.10.23 Hamburg, Sporthalle

20.10.23 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

21.10.23 Saarbrücken, Saarlandhalle

22.10.23 München, Zenith

28.10.23 Berlin, Max-Schmeling-Halle