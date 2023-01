Agnostic Front: geben Termine für Europa-Minitour im Februar 2023 bekannt

Besinnliche Zeiten für Agnostic Front? Weit gefehlt, waren die New Yorker Hardcore-Veteranen auch Ende 2022 mit ihrem aktuellen Werk, Get Loud!, das sie am 8. November 2019 veröffentlichten, unterwegs, um die Clubs weltweit einmal mehr aufzumischen: So beendete die Truppe das letzte Jahr mit zehn Auftritten entlang der US-Ostküste, ehe es für sie kommenden Monat wieder über den großen Teich gehen wird. Deutschland für vier Auftritte einen Besuch abstattend, werden Agnostic Front jenen Kurztrip am 25. Februar als Headliner des Warzone Metal Fest in Lüttich, BE beschließen. Lasst euch diese Shows nicht entgehen, ab in den Pit!

Tickets: https://www.agnosticfront.com

NxYxHxCx Tour 2023

Präsentiert von M.A.D. Tourbooking

21.02.2023 DE Weinheim – Café Central

22.02.2023 DE Cham – L.A.

23.02.2023 DE Dresden – Chemiefabrik

24.02.2023 DE Immenhausen – Akku

25.02.2023 BE Lüttich – Warzone Metal Fest vs. 6K Fest

Weitere Agnostic-Front-Livetermine:

26. – 29.05.2023 US Las Vegas, NV – Punk Rock Bowling & Music Festival

15. – 18.06.2023 BE Dessel – Graspop Metal Meeting

17.08.2023 DE Jena – F-Haus

Noch mehr Termine werden in Bälde angekündigt werden…!

Agnostic Front sind:

Roger Miret – Gesang

Vinnie Stigma – Gitarre

Craig Silverman – Gitarre

Mike Gallo – Bass

Danny Lamagna – Schlagzeug

Agnostic Front online:

www.facebook.com/agnosticfront

www.instagram.com/agnosticfrontnyc