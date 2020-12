Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Jack Slater, Darkane, Nihilism, King Diamond u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Fear Factory – Final Exit

Artist: Fear Factory

Herkunft: USA

Song: Final Exit

Album: Mechanize

Genre: Industrial Metal, Groove Metal, Thrash Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: http://fearfactory.com

Jack Slater – Rost

Artist: Jack Slater

Herkunft: Deutschland

Song: Rost

Album: Blut/Macht/Frei

Genre: Technical Brutal Death Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: http://www.jack-slater.de

Symphony X – The Walls Of Babylon

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: The Walls Of Babylon

Album: Paradise Lost

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Darkane – Pile Of Hate

Artist: Darkane

Herkunft: Schweden

Song: Pile Of Hate

Album: Insanity

Genre: Thrash Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/darkane/

Metallica – Disposable Heroes

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Disposable Heroes

Album: Master Of Puppets

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Dark Fortress – A Fortress Dark

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Song: A Fortress Dark

Album: Profane Genocidal Creations

Genre: Melodic Black Metal, Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: http://www.darkfortress.org

Wintersun – Beautiful Death

Artist: Wintersun

Herkunft: Finnland

Song: Beautiful Death

Album: Wintersun

Genre: Symphonic Melodic Death Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/wintersun

Nihilism – Black Dawn

Artist: Nihilism

Herkunft: USA

Song: Black Dawn

Album: Obsidian

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nihilismdeathmetal/

Cradle Of Filth – The Rape And Ruin Of Angels (Hosannas In Extremis)

Artist: Cradle Of Filth

Herkunft: England

Song: The Rape And Ruin Of Angels (Hosannas In Extremis)

Album: Midnight In The Labyrinth

Genre: Death Metal, Symphonic Black Metal, Extreme Gothic Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:16 Minuten

Link: https://www.cradleoffilth.com

Red Hot Chili Peppers – Sir Psycho Sexy

Artist: Red Hot Chili Peppers

Herkunft: USA

Song: Sir Psycho Sexy

Album: Blood Sugar Sex Magik

Genre: Funk Rock, Alternative Rock, Crossover

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://redhotchilipeppers.de

King Diamond – Room 17

Artist: King Diamond

Herkunft: Dänemark

Song: Room 17

Album: The Spider’s Lullabye

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.kingdiamondcoven.com

Angel Dust – Behind The Mirror

Artist: Angel Dust

Herkunft: Deutschland

Song: Behind The Mirror

Album: Border Of Reality

Genre: Speed Metal, Thrash Metal, Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AngelDusttheband/

Mandragora Scream – A Whisper Of Dew

Artist: Mandragora Scream

Herkunft: Italien

Song: A Whisper Of Dew

Album: A Whisper Of Dew

Genre: Gothic Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.mandragorascream.com

The Smashing Pumpkins – For Martha

Artist: The Smashing Pumpkins

Herkunft: USA

Song: For Martha

Album: Adore

Genre: Alternative Rock, Rock, Psychedelic Rock, Progressive Rock, Artrock, Alternative Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://smashingpumpkins.com

Avatar – Legend Of The King

Artist: Avatar

Herkunft: Schweden

Song: Legend Of The King

Album: Avatar Country

Genre: Melodic Death Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://avatarmetal.com

Kotipelto – Last Defender

Artist: Kotipelto

Herkunft: Finnland

Song: Last Defender

Album: Serenity

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Kotipelto/1278

Zatokrev – Loom

Artist: Zatokrev

Herkunft: Schweiz

Song: Loom

Album: Silk Spiders Underwater…

Genre: Doom Metal, Death Metal, Sludge Metal, Post Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: http://www.zatokrev.com

Kansas – Lamplight Symphony

Artist: Kansas

Herkunft: USA

Song: Lamplight Symphony

Album: Song For America

Genre: Progressive Rock, Classic Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.kansasband.com

Mob Rules – War Of Currents

Artist: Mob Rules

Herkunft: Deutschland

Song: War Of Currents

Album: Beast Reborn

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/mobrulesband/

Sabbat – How Have The Mighty Fallen?

Artist: Sabbat

Herkunft: England

Song: How Have The Mighty Fallen?

Album: Dreamweaver

Genre: Thrash Metal, Pagan Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/sabbatofficial

