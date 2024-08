Powerwolf: steigen mit neuem Album „Wake Up The Wicked“ auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein

Powerwolf steigen mit dem neuen Album Wake Up The Wicked auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. Damit ist die Erfolgsband nach Preachers Of The Night (2013), The Sacrament Of Sin (2018) und The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event (2022) bereits zum vierten Mal an der Spitze der deutschen Charts – und zementieren damit ihren Status als eine der aktuell erfolgreichsten Bands!

Daneben hat sich die Band durch Premium Slots auf den wichtigsten Rock- und Metal Festivals wie Wacken, Hellfest oder Graspop, sowie riesige ausverkaufte Arena Shows den Platz an der Genrespitze erspielt. Ende des Monats werden Powerwolf zu ihrer großen Nordamerika Tour aufbrechen, bevor im Herbst mit den Wolfsnächten 2024 ihre bislang größte Tour ansteht.

Attila Dorn zum Charteinstieg:

„Freunde, ihr habt es wieder geschafft! Unser neues Album Wake Up The Wicked ist soeben auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen! Die vierte Nummer 1 in der Geschichte von Powerwolf! Vielen Dank für eure Treue und Begeisterung – das beflügelt uns! Wir sehen uns auf Tour zum gemeinsamen Feiern!“

Napalm Records Gründer und Managing Director Markus Riedler:

„Qualität und Beständigkeit finden mit Powerwolf ihren Weg an die Spitze! Wir als Label Napalm Records sind froh und dankbar, dass wir die Band bereits seit über 12 Jahren begleiten dürfen. Das anhaltende Wachstum und die internationalen Charterfolge füllen mittlerweile große Hallen. Der Heavy Metal Wolf begeistert einfach Jung und Alt und thront verdient einmal mehr an der Spitze der Deutschen Charts. Eine weitere Nummer Eins, die wir auch dank unseres hauseigenen Vertriebs der SPV GmbH feiern dürfen. Vielen Dank für die großartige Arbeit!“

Wake Up The Wicked wurde erneut von Joost van den Broek in den Sandlane Recording Facilities produziert und ist ein absoluter Höhepunkt in der Erfolgskarriere der Band. Powerwolf fügen gekonnt neue Einflüsse ein und unterstreichen gleichzeitig die bewährten Stärken der Band. Das neue Album ist hart, überraschend und voller Abwechslung. Während sie ihrem bewährten und gefeierten Sound treu bleiben, gehen Powerwolf auf dem neuen Album einen Schritt weiter und zeigen auch neue Facetten ihres musikalischen Könnens.

Powerwolf 2024 North American Tour:

mit Unleash The Archers

08.29. US – Los Angeles, CA / The Hollywood Palladium

08.31. US – Denver, CO / The Ogden Theatre – Sold Out!

09.03. US – Chicago, IL / The Riviera Theatre

09.04. US – Cleveland, OH / The Agora Theatre – Low Tickets!

09.05. US – Silver Spring, MD / The Fillmore

09.07. US – Tampa, FL / Jannus Landing

09.08. US – Atlanta, GA / The Masquerade – Sold Out!

09.09. US – Charlotte, NC / The Fillmore

09.12. US – Philadelphia, PA / The Fillmore

09.13. US – Worcester, MA / The Palladium

09.14. US – New York City, NY / Brooklyn Paramount

09.15. CA – Laval, QC / Place Bell

Das #1 Album Wake Up The Wicked kann HIER bestellt werden – viele Formate sind bereits ausverkauft.

