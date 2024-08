Memphis May Fire: haben neue Single „Necessary Evil“ veröffentlicht

Memphis May Fire – Matty Mullins (Gesang), Kellen McGregor (Gitarre), Cory Elder (Bass), und Jake Garland (Schlagzeug) – setzen ihre Serie von wilden Singles fort. Jetzt veröffentlicht das Quartett das Video zum neuesten Song Necessary Evil.

„In Necessary Evil geht es darum, anzuerkennen, dass Schmerz und Not integrale Bestandteile der menschlichen Reise sind“, sagt Mullins. „Es geht darum, in der Not Stärke zu finden und zu verstehen, dass diese Erfahrungen uns formen.“

Necessary Evil folgt auf Chaotic und Paralyzed.

Diese drei Songs sind ein Vorgeschmack auf das, woran MMF arbeiten, und sie werden das Adrenalin durch die Adern fließen lassen.

Im Jahr 2024 wird es noch mehr neue Musik von Memphis May Fire geben. Also haltet eure Ohren für mehr bereit.