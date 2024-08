Blues Pills: feiern die Veröffentlichung ihres neuen Albums mit der neuen Single „Bad Choices“

Die schwedische Rock’n’Roll-Band Blues Pills veröffentlichte am Freitag ihr triumphales viertes Studioalbum Birthday. Geschrieben und aufgenommen in Schwedens idyllischer ländlicher Umgebung sowie in den Recordia-Studios, dauerten die Aufnahmen von Birthday nur zehn Tage und wurde vom renommierten Songwriter und Studio-Guru Freddy Alexander produziert.

Birthday enthält zehn neue Tracks, darunter die neue Single Bad Choices, ein Motown-Style-Stomp, der den Ansatz des gesamten Albums auf den Punkt bringt. Frontfrau Elin Larsson stimmt zu: „Bad Choices ist unsere Einstellung auf dieser Platte – f*ck it, enjoy it!“

Das Album, das „echte atemberaubende Momente“ (Classic Rock UK) enthält, ist ein Manifest für Blues Pills, die reifer und bereit sind, richtig loszulegen! Sie spüren nicht mehr den Druck oder die Einschränkungen, die sie als jüngere, neuere Band verspürten, aber sie haben immer noch diese brillante, unbändige Energie, die den Sound der Blues Pills ausmacht. Birthday ist ein klares Statement, dass sie bereit sind, die nächste Stufe zu erklimmen.

Der Live-Charakter der neuen Songs zeugt von dem Vertrauen in ihre Fähigkeit, neue und fesselnde Sounds zu kreieren, ohne die explosive Formel zu verändern, mit der sie angefangen haben – ein Sound, der ebenso eklektisch wie heavy und spaßig ist, und ihre Kontinuität ist ein Beweis für ihre Entschlossenheit, ihren Sound weiterzuentwickeln und auszubauen.

„Unser Musikstil ist in der Lage, Grenzen ein wenig zu überschreiten“, sagt Co-Autor und Gitarrist Zack Anderson. „Innerhalb kürzester Zeit wurden wir von einer Band, von der noch niemand etwas gehört hatte, zu einer Band, die auf riesigen Festivals und bei größeren Shows spielte, als wir es uns hätten vorstellen können. Wir waren noch ziemlich jung, und das brachte eine Menge Druck mit sich. Jetzt, wo wir älter sind, ist es einfacher zu erkennen, dass man Musik nur für sich selbst machen sollte. Und es ist ein Segen, dass wir in einer Zeit aufgewachsen sind, in der die ganze Technologie noch nicht so weit war. Als wir anfingen – als wir unsere ersten Songs aufnahmen – war das mit einem dieser Tascam-Kassettenrekorder – man konnte also nichts reparieren. Die einzige Möglichkeit war also, das Ding wirklich zu spielen. Das war unsere Ausgangsbasis. Ich denke, das hat den Ton für den Rest unserer Karriere angegeben.“

Elin Larsson erklärt, dass die Zeit im Studio für die Band mehr als nur die Geburt einer Platte war. „Während der Aufnahmen zum Album erfuhr ich, dass ich schwanger war“, sagt sie. „Es war nicht geplant, also war ich ein bisschen überwältigt, aber es hat es mir tatsächlich leichter gemacht, dieses Album zu schreiben. Es sollte selbstverständlich sein, sowohl Mutter als auch Künstlerin zu sein, und ich möchte, dass mein Sohn Loui mit mir auf diese Reise geht.“

Die feministische Haltung der Band ist natürlich auch gewachsen, da sie sich auf die Erfahrungen stützt, die die Band online und auf Tourneen mit einer Frontfrau gemacht hat.

Elin: „Viele Jahre musste ich mir einiges gefallen lassen, weil ich eine Frau im Rock ’n‘ Roll bin. Das hat Zack alles aus erster Hand mitbekommen. Das liefert eine neue Perspektive. Für jeden in der Band ist das ein ständiger Antrieb.“

Zack: „Wir unterstützen uns gegenseitig. Das war schon immer so, seit den Anfängen vor 12 Jahren. Wir haben schon alles erlebt. Die Band und ich stehen gerne hinter Elin und bezeichnen uns auch als Feministen. Das scheint uns nicht kontrovers. Es ist kein radikaler Gedanke oder eine große Aussage. Es ist einfach das Richtige.“

Beim Fotoshooting für Birthday hat Elin ihren schwangeren Körper majestätisch in Szene gesetzt – auf ganz natürliche und schamlose Weise. Mit kniehohen Stiefeln, die jedem in den Hintern treten, und einer aufrechten Haltung ist Elin bereit, mit ihrer unglaublichen Stimme und ihrer Band Blues Pills durchzustarten – das Baby in der einen und das Mikrofon in der anderen Hand. Elin: „Ich muss das für mich selbst und für andere Mütter tun, damit sie ihre eigenen Leidenschaften nicht aufgeben, nachdem sie Mütter geworden sind. Es wird Zeit brauchen, die beiden Welten, die ich liebe, zu vereinen, aber ich denke, es wird meinem Sohn Loui gut tun, andere Erfahrungen zu machen.“ Gitarrist Zack Anderson fügt hinzu: „Ich denke, wir können jetzt auch sagen, dass wir nichts bereuen – wir fühlen nicht den Druck, den wir früher in unserer Karriere gespürt haben, dieses Album ist viel freier, und das wird in diesem Song verkörpert.“

Elin erklärt, wie Bad Choices zustande kam: „Ich glaube, Kribba (Kristoffer Schander) hatte einen Kater und wir diskutierten über seine schlechten Entscheidungen im Leben…“, lacht Elin, “und so fing es an… Kribba hat dann angefangen, ein paar Bass-Grooves zu spielen, unser Produzent hat mit dem Klavier angefangen, und dann hatte ich die Hook, weißt du? Schlechte Entscheidungen! Er mag verkatert gewesen sein, aber er hatte soulige Vibes in diesem Bass-Groove! Im Grunde ist es ein „Mach mit deinem Leben, was immer du willst.“ Die Leute werden eine Meinung haben, aber du musst sagen: „Scheiß drauf!“

Und, wie Elin erklärt, war die Kreation von Birthday nicht nur eine Bestätigung von Blues Pills‘ außergewöhnlichen Talenten auf und neben der Bühne, es war auch eine verbindende Erfahrung für sie. „Ich habe die große Liebe für meine Bandkollegen gespürt, weil sie mich so unterstützt haben“, sagt sie. „Alle sagten: ‚Wir sind so glücklich, wir kriegen das schon hin‘. So wurden wir noch enger als Bandmitglieder und Freunde miteinander verbunden. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Birthday Tourdaten:

October 4, 2024: Hamburg, Germany – Gruenspan

October 5, 2024: Cologne, Germany – Luxor

October 6, 2024: Brussels, Belgium – Botanique – Museum

October 8, 2024: Nottingham, UK – Rescue Rooms

October 9, 2024: Glasgow, UK – Garage

October 11, 2024: London, UK – Lafayette

October 12, 2024: Manchester, UK – Band On The Wall

October 13, 2024: Dublin, Ireland – Opium

October 15, 2024: Bristol, UK – Thekla

October 16, 2024: Paris, France – Maroquinerie

October 18, 2024: Frankfurt am Main, Germany – Das Bett

October 19, 2024: Karlsruhe, Germany – Substage

October 20, 2024: Utrecht, Netherlands – Tivoli Vredenburg

November 1, 2024: Helsinki, Finland – Tavastia

November 8, 2024: Gothenburg, Sweden – Pustervik

November 9, 2024: Stockholm, Sweden – Kägelbanan

November 21, 2024: Copenhagen, Denmark – Pumpehuset

November 22, 2024: Oslo, Norway – Vulkan Arena

November 29, 2024: Budapest, Hungary – Barba Negra

November 30, 2024: Warsaw, Poland – Niebo

December 1, 2024: Prague, Czech Republic – Rock Café

December 3, 2024: Berlin, Germany – Hole 44

December 4, 2024: Vienna, Austria – SIMM City

December 6, 2024: Munich, Germany – Backstage

December 7, 2024: Rubigen/Bern, Switzerland – Mühle Hunziken

December 8, 2024: Milan, Italy – Circolo Magnolia

December 10, 2024: Barcelona, Spain – Razzmatazz

December 11, 2024: Madrid, Spain – Mon

December 13, 2024: Toulouse, France – Metronum *without Daniel Romano’s Outfit

December 14, 2024: Lyon, France – Marche Gare *without Daniel Romano’s Outfit

Blues Pills sind:

Elin Larsson – Gesang

Zack Anderson – Gitarre

Kristoffer Schander – Bass

André Kvarnström – Schlagzeug

