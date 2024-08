I Hear Sirens: veröffentlichen neue Single „011“

Die Post-Rock-Band I Hear Sirens aus Salt Lake City hat eine neue Single namens 011 herausgebracht, die aus dem kommenden Album Acheron stammt, das am 23. August über Post. Recordings (USA) und Dunk! Records (EU) erscheint.

011 beginnt mit einem melancholischen Klavierintro, das den Hörer von Anfang an packt, und geht dann in eine kraftvolle Strophe über, die durch ihre rohe Intensität besticht. Im weiteren Verlauf des Songs geht es in eine melodische Brücke über, die eine kurze Ruhepause bietet, bevor es vor seinem niederschmetternden Ende wieder in einen Klangsturm stürzt. Das Lied fasst den übergreifenden Ton und die Essenz des Albums zusammen und verspricht eine Erkundung des Gleichgewichts zwischen Dunkelheit und Licht.

Bio:

I Hear Sirens entpuppt sich als Kraft atmosphärischer Musik, die Klangteppiche webt, die emotionale Tiefe und filmische Erhabenheit ausstrahlen. Die Band wurde 2005 von Daved Harris und David Qualls gegründet und hat sich seitdem weiterentwickelt und mit ihrem unverkennbaren Sound ihre Nische in der Post-Rock-Landschaft erobert.

Mit einer Besetzung, die durch die Rückkehr der erfahrenen Mitglieder Adrienne Robson und Eric Olofson sowie den Neuzugang Wes Johnson an der Gitarristenspitze verstärkt wird, begeben sich I Hear Sirens auf ein neues Kapitel musikalischer Erkundung und kreativer Synergie.

Auf ihrer Reise haben I Hear Sirens Anerkennung für ihre Fähigkeit erhalten, eindringliche Melodien, explosive Crescendos und gedämpfte Momente stiller Introspektion nahtlos miteinander zu verbinden. Ihre Musik überschreitet Grenzen und entführt die Zuhörer auf eine eindringliche Reise durch vertraute und unbekannte Klanglandschaften.

Mit ihrem kommenden Album Acheron, einem aufwendig komponierten Denkmal emotionalen Geschichtenerzählens, stehen I Hear Sirens an der Spitze des Post-Rock-Genres und sind bereit, das Publikum mit ihrer kraftvollen und eindrucksvollen musikalischen Vision zu fesseln.

I Hear Sirens Line-Up:

Daved Harris – Gitarre / Keyboard

David Qualls – Schlagzeug / Samples / Schlagzeugprogrammierung

Wes Johnson – Gitarre / Keyboard

Adrienne Robson – Bass

Zusätzliche Musiker:

Eric Olofson: Piano Intro – 011

Trevor Smith: Bass

Sarita Ford: Bass

