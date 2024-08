Deep Purple: neues Album „=1“ erklimmt die Charts

earMUSIC, das global agierende Rock-Label mit Sitz in Hamburg, freut sich über den überwältigenden Erfolg des neuen Albums =1 von Deep Purple.

=1 setzt die beispiellose Erfolgsgeschichte der Band fort und debütiert in der 30. Kalenderwoche 2024 direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts. Dies markiert Deep Purples vierten Nummer-1-Erfolg in Folge und stellt einen neuen Rekord für die Band dar. Seit ihrer ersten Nummer 1 im Jahr 1970 hat die Band nun insgesamt zehnmal die Spitze der deutschen Charts erreicht – eine beeindruckende Leistung im drittgrößten Musikmarkt der Welt.

=1 folgt auf die erfolgreichen Nummer-1-Alben Whoosh! (2020), inFinite (2017) und Now What?! (2013). Erstmals konnte die Band zudem die Nummer 1 in Schweden erobern, und auch in der Schweiz erreichte das Album die Spitzenposition. Weltweit schaffte =1 es zehnmal in die Top 10 der Album-Charts. In den iTunes-Charts erreichte =1 in zwanzig Ländern die Top 10. Unter anderem war es das am meisten heruntergeladene Album in Deutschland und weltweit auf Platz 3 der meist heruntergeladenen Alben.

Zeitgleich zur Veröffentlichung von =1 erhält die Band einen weiteren Grund zum Feiern: Ihr letztes Album Whoosh! wurde mit dem Impala Diamond Award für mehr als 200.000 verkaufte Exemplare in Europa ausgezeichnet.

Auch nach über 50 Jahren im Musikgeschäft bleiben Deep Purple eine der gefragtesten Bands weltweit. Zur Feier des neuen Albums präsentieren sie derzeit auf ihrer =1 More Time Welttournee in ausverkauften Arenen und auf den größten Sommer-Rockfestivals der Welt ihre neuen Songs vor Millionen begeisterter Fans.

=1 More Time-Tour in Deutschland:

19.10.2024 Berlin – Max Schmellinghalle, DE

20.10.2024 Erfurt – Messehalle, DE

22.10.2024 Mannheim – SAP Arena, DE

23.10.2024 Munich – Olympiahalle, DE

25.10.2024 Essen – Grugahalle, DE

Unser Time For Metal Redakteur Kay L. ist ebenfalls voll des Lobes, hat volle 10 Punkte vergeben und die Chartplatzierung bereits vorausgesagt: „Das vierte Album in Folge wird Platz eins in den Charts werden. Die alten Haudegen zeigen, wie es geht.“ Hier kommt ihr zu seinem Review: