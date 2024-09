Memphis May Fire: neue Single „Infection“ inklusive Musikvideo

Gestern hat das Quartett Memphis May Fire die neue Single Infection veröffentlicht, die zudem von einem brandneuen Musikvideo begleitet wird!

Die Band sagt:

„Infection behandelt den Schmerz des Verrats und die Giftigkeit, die sich wie ein Virus ausbreiten kann. In diesem Song geht es darum, die zerstörerischen Kräfte in deinem Leben zu erkennen, sie herauszufordern und deine Macht zurückzuerobern. Es geht nicht nur darum, die Infektion zu überleben. Es geht darum, gestärkt daraus hervorzugehen. Mit all den Narben, die zurückbleiben mögen. Dieser Track fängt die Intensität des Gefühls ein, benutzt und manipuliert zu werden, und die Entschlossenheit, nicht länger ein Opfer des Giftes anderer zu sein.“

Infection von Memphis May Fire ist ein weiterer Beweis für die songschreiberische Klasse der Band und fügt sich qualitativ nahtlos ein in die Reihe der gefeierten Singles aus diesem Jahr. Man darf also gespannt sein, was noch kommt.

Für den Moment können sich die Fans an einem weiteren Banger erfreuen.

Memphis May Fire sind Matty Mullins (Gesang), Kellen McGregor (Gitarre), Cory Elder (Bass) und Jake Garland (Drums).

