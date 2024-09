Loverboy ist eine erfolgreiche kanadische Rockband, die 1980 in Calgary, Alberta, gegründet wurde. Mit ihrem energetischen Hard Rock und Adult Oriented Rock feierten sie zwischen 1981 und 1989 ihre größten Erfolge, insbesondere in Kanada und den USA. Die Band, angeführt von Sänger Mike Reno, konnte zahlreiche Platin-Schallplatten für ihre Alben in beiden Ländern verbuchen. Am 07.06.2024 haben die Nordamerikaner eine besondere Veröffentlichung in Form von Live In ’82 herausgebracht. Diese Ausgabe wurde als limitierte CD+Blu-ray Edition, limitierte LP+DVD-Edition sowie digital zum Streaming und Download über earMusic herausgebracht. Der Auftritt mit all seinen Hits vor 10.000 komplett begeisterten Fans im heimischen Vancouver zählt zu einer der intensivsten Darbietungen von Loverboy, die sie jetzt allen Fans zugänglich machen wollen.

Die erfolgreiche Show von 1982 wird erstmals in einer vollständig restaurierten und neu abgemischten Version präsentiert. Unter dem Titel Loverboy – Live In ’82 erstrahlt das legendäre Konzert in neuem Glanz. Dank der sorgfältigen Restaurierung und des überarbeiteten Sounds können Fans die energiegeladene Performance der kanadischen Rockband in einer Qualität erleben, die dem Originalauftritt ohne Abstrich gerecht wird. Jump und LuckyOnes führen die Hörer in die elf Songs starke Produktion. Take Me To The Top und der Hit Turn Me Loose versprühen noch heute den Charme der frühen Achtziger mit ihrem einmaligen AOR-Klangbild. Die starken Gitarrenklänge und der damals absolut moderne Sound von Doug Johnson am Keyboard sind immer noch mitreißend.. Turn Me Loose ist eines dieser Werke, das ganze Jahrzehnte überdauert und als Aushängeschild der Band immer präsent ist. When It’s Over und Working For The Weekend schließen das 53 Minuten lange Konzert. Die Veröffentlichung gefällt mir persönlich trotz des kurzen Livemitschnittes sehr gut. Die Akustik wurde mit viel Liebe zum Detail aufgearbeitet und man ist wie bei vielen älteren Rockbands überrascht, welche bekannten Songs aus der Feder von Loverboy stammen.

