Kingcrow: veröffentlichen Playthrough von „Glitch“ und kündigen vier einzigartige Konzerte an

Nach der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Hopium am 23. August werden die italienischen Progressive-Rocker Kingcrow im September an vier geplanten Terminen die Bühnen zum Kochen bringen. Eine Reise, die man nicht verpassen sollte. Das unermüdliche Streben der Band nach musikalischer Innovation erweckt ihre hypnotischen Klanglandschaften zum Leben, die an die komplexen Stile von Klassikern wie Steven Wilson und The Pineapple Thief erinnern, aber gleichzeitig eine ganz eigene Note haben.

Um ihr Vermächtnis zu festigen, hat die Band ein ergreifendes Album abgeliefert, das tiefe Introspektion mit der rohen Vitalität des Rock verbindet. Jeder Track zeigt meisterhaft ihre unvergleichliche Handwerkskunst, mit Texten, die sich mit existenziellen Fragen beschäftigen, und Melodien, die vor Leben pulsieren.

Erlebt Kingcrow auf einem dieser vier einzigartigen Konzerte:

23 September: Rome, IT @ Largo w/ Pain of Salvation

24 September: Bologna, IT @ Locomotiv w/ Pain of Salvation

25 September: Milan, IT @ Santeria w/ Pain of Salvation

27 September: Barcelona, ES @ Be Prog! My Friend Chapter VI – La Carpa Poble Espanyol

Anlässlich der bevorstehenden Termine veröffentlichen Kingcrow ein komplettes Bandplayback von Glitch aus ihrem letzten Album Hopium. Es ist eine Einladung in die labyrinthischen Korridore ihrer kreativen Gedanken – Diego Cafollas Gitarrenriffs harmonieren perfekt mit dem rhythmischen Puls von Thundra Cafollas Schlagzeugspiel und rufen eine Symphonie aus Ruhe und Aufruhr hervor. Glitch verkörpert die eklektischen Einflüsse der Band, indem es Progressive Rock mit Anklängen an Ambient-Musik, Alternative Rock und manchmal sogar mit Metal-Einflüssen verbindet.

Seht euch das Playthrough-Video für Glitch auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist (hier) an:

Hopium ist ab sofort über Season Of Mist erhältlich.

Bestellen & Streamen: https://orcd.co/kingcrowhopium

Mehr Infos zu Kingcrow und ihrem brandneuen Album Hopium findet ihr hier:

Kingcrow online:

https://www.kingcrow.it/

https://www.facebook.com/Kingcrowband

https://www.instagram.com/kingcrow_official/