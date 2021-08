Memphis May Fire: veröffentlichen neuen Song „Bleed Me Dry“ samt Musikvideo

Memphis May Fire – Matty Mullins (Gesang), Kellen McGregor (Gitarre), Cory Elder (Bass) und Jake Garland (Schlagzeug) – haben die letzten Monate damit verbracht, ihre Fans mit mehreren neuen Songs zu beglücken. Die Band beendet nun den Sommer mit dem Video zur heute erscheinenden Single Bleed Me Dry. Der Song ist ein wahres Riff-Fest, untermalt von einer unvergesslichen melodischen Feuerkraft.

„Unsere dritte Single in diesem Jahr, Bleed Me Dry, ist mein bisheriger Favorit„, erklärt Mullins. „Es ist eine Hymne für alle, die sich von den negativen Stimmen um sie herum niedergeschlagen fühlen. Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass wir 100 % der Erlöse aus dem In Your Eyes-T-Shirt in unserem Online-Merch-Store an eine unserer bevorzugten gemeinnützigen Organisationen spenden werden – Heart Support! Jedes Jahr hilft Heart Support Männern und Frauen, ihren Wunden zu trotzen, ein Ziel zu finden und Heilung zu erfahren. Ich bin so begeistert, dass jeder diesen Song hören und sich für eine großartige Sache engagieren kann!“

Das Musikvideo zu Bleed Me Dry gibt es hier zu sehen.