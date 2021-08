White Stones: enthüllen neue Single „To Lie Or To Die“

Als Bassist der Prog Legenden Opeth hat Martin Mendez weltweite Popularität erlangt und kehrt nun mit einem weiteren virtuosen Death Metal Machtwerk zurück, der die Angst, den Kontrollverlust und die Verzweiflung des Lockdowns in acht neuen Tracks einfängt. Für Dancing Into Oblivion geht sein Projekt White Stones mit eindringlichen Growls, Jazz-induzierten Intermezzi und einer unglaublichen technischen Perfektion den Weg des progressiven Extreme Metal weiter. Letzte Woche Freitag erschien Dancing Into Oblivion über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH.



Um den VÖ-Tag zu feiern, enthüllen White Stones zudem einen Visualizer Clip zu ihren dritten Single To Lie Or To Die.

Seht den Clip hier: