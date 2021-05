Silver Lake By Esa Holopainen: enthüllen zweiten Album Trailer und sprechen darin über die Gastmusiker

Das selbstbetitelte Debütalbum Silver Lake By Esa Holopainen erscheint am 28. Mai über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH und zeichnet sich einerseits durch die markanten Riffs von Amorphis Gitarrist Esa Holopainen aus, einem der größten Songwriter und Saitenhexer Finnlands. Ebenso überzeugen die Gast-Vocals einiger der besten Rock- und Metalstimmen der Szene, wie z.B. Jonas Renkse (Katatonia), Einar Solberg (Leprous), Björn „Speed“ Strid (Soilwork), Anneke Van Giersbergen und viele mehr, die in eine bezaubernde Welt aus progressiven und dennoch eingängigen Metal Meisterwerken entführen, welche die Schönheit und Melancholie Finnlands atmen.

Heute enthüllt Esa Holopainen den zweiten Albumtrailer und spricht darin über die Gastmusiker. Seht den Trailer hier:

Falls ihr den ersten Trailer („die Ursprünge seines Soloprojets“) verpasst habt, seht diesen hier: https://youtu.be/kuFbR82Pedc

Das selbstbetitelte Debüt wird als CD Digipak, in diversen farbigen Vinyl Editionen, einem streng limitierten CD Boxset (inkl. dem Digipak, signierter Autogrammkarte, Gitarren Pick und Flagge) sowie digital erhältlich sein.

Tracklist:

Silver Lake Sentiment (feat. Jonas Renkse) Storm (feat. Håkan Hemlin) Ray Of Light (feat. Einar Solberg) Alkusointu (feat. Vesa-Matti Loiri) In Her Solitude (feat Tomi Joutsen) Promising Sun (feat. Björn ‚Speed‘ Strid) Fading Moon (feat. Anneke Van Giersbergen) Apprentice (feat. Jonas Renkse)

Jüngst erschien die erste Singleauskopplung samt Videoclip zu dem emotionalen Stück Storm feat. Håkan Hemlin.

Esa Holopainen dazu: „Storm erscheint heute und ist unsere erste Single aus dem Silver Lake by Esa Holopainen Album. Ich hoffe es gefällt euch so gut wie mir, schaut euch unbedingt das tolle Video von Owe Lingvall an, das auf den Kanarischen Inseln entstanden ist, wo er und Håkan sehr lange nach der perfekten Location Ausschau gehalten haben. Ich fühle mich geehrt ihn als Frontmann an Bord zu haben und dieser Song untermauert, dass er noch immer ein absoluter Top Sänger ist. Shine on, friends!“

Seht das Video hier:

