Helloween: veröffentlichen neue Single „Best Time“ & enthüllen Gewinnspiel „Crack The Riddle“

Gestern war der Tag, auf den die gesamte Metal-Community und Fans weltweit gewartet haben: Helloween veröffentlichten ihr heiß ersehntes neues Album Helloween.

Helloween sahnen alles ab, gewinnen souverän die Soundchecks im Metal Hammer, Rock Hard, Rock It sowie bei den beiden Onlinern Metal.de und Powermetal.de. Auch für ihre Plattenfirma erzielen sie mit den bis dato meisten Titelstories und der höchsten Anzahl an Interviews einen einzigartigen Rekord und stellen außer Frage, welches das wichtigste Metal Album des Jahres bzw. des Jahrzehnts ist.

„Dieses Album ist mehr als ein Meisterwerk – dieses Album ist Heavy Metal-Geschichte“, sagt Markus Staiger, CEO der Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH und fährt fort: „Es ist auch mein Lifetime Werk, das wichtigste und spannendste Album an dem ich jemals beteiligt war. Wir haben fantastische physische Produkte am Start, geben Vollgas und die volle Breitseite an allen Fronten – ohne über Budgets nachzudenken. Alle Beteiligten gaben 110% und ich bin so verdammt stolz auf dieses Album, das nun endlich jeder Fan hören und in den Händen halten kann. Meiner Meinung nach ist es das Beste, das Helloween je gemacht haben!“

Das Album erscheint als: 2CD – Digibook, 1CD – Jewelcase, 3LP – Hologram-Vinyl in Trifold, 2LP – Vinyl in Gatefold (Picture Vinyl + verschiedene Farben), 2LP/2CD – Earbook Edition, 2LP/2CD – Deluxe Boxset (black vinyl und splatter vinyl), Kassette & Digital

Gestern erschiein außerdem die dritte Helloween Single namens Best Time. Textlich erinnert der Song von Sascha Gerstner an die guten alten Zeiten, musikalisch überzeugt er mit souveränen Helloween-Gitarrenharmonien und einem Chorus, der schon beim ersten Hören unmittelbar im Langzeitgedächtnis andockt.