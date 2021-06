Crobot: „Rat Child“ erhätlich und EP ab heute erhältlich und „Everyone Dies“ als Musikvideo erschienen

Crobot präsentieren ihr neues Video zu Everyone Dies feat. Stix Zadinia. Zusätzlich ist ihre Rat Child EP seit gestern erhältlich via Mascot Records /Mascot Label Group erhältlich. Mit komponiert und abgemischt wurde Everyone Dies von Steel Panther Drummer Stix Zadinia, der auch im offiziellen Video zu sehen ist.

Stream oder Download: https://smarturl.it/Crobot-Band

Zadinia über die Zusammenarbeit: „Ich glaube, dieser Song wird die Leute umhauen. So hat man Crobot noch nicht gehört. Diesen Song mit ihnen zu schreiben, war eine fantastische Erfahrung, und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute ihn hören!“ Crobot-Sänger Brandon Yeagley ergänzt: „Ob du in deinem DeLorean oder Mini-Cooper unterwegs bist, wir haben immer etwas, das dich in die Zukunft zurückbringt. Riffs? Check. Spandex? Check. Pailletten? Darauf kannst du den Arsch deiner süßen Oma verwetten… Wenn du also bereit bist zu rocken, ruf einfach deinen freundlichen Crobot aus der Nachbarschaft an. We’ve got a real mutha for ya!” Das Musikvideo wurde von Wombat gedreht und geschnitten und ist Brandons Vater Rick Yeagley gewidmet, der im Oktober 2019 verstorben ist.