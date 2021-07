White Stones: veröffentlichen neue Single und Lyrikvideo zu „New Age Of Dark“

Als Bassist der Prog Legenden Opeth hat Martin Mendez weltweite Popularität erlangt und kehrt nun mit einem weiteren virtuosen Death Metal Machtwerk zurück, der die Angst, den Kontrollverlust und die Verzweiflung des Lockdowns in acht neuen Tracks einfängt. Für Dancing Into Oblivion geht sein Projekt White Stones mit eindringlichen Growls, Jazz-induzierten Intermezzi und einer unglaublichen technischen Perfektion den Weg des progressiven Extreme Metal weiter.

Heute enthüllen White Stones ihre zweite, neue Single samt einem Lyrikvideo zu dem Track New Dark Age. Dominiert von einer bedrohlichen Atmosphäre der Angst und Isolation, wurde New Age Of Dark während des Lockdowns geschrieben und fängt all die Verzweiflung und das Gefühl des Erstickens ein, die wir alle viel zu gut seit Beginn von Covid kennen.

Seht den Clip hier:

