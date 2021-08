Oversense: zeigen im boshaft brutalen Musikvideo zur neuen Single „Love“ die traumatische Wandlung ihres Protagonisten Mr. Mackie hin zum psychopathischen Serienkiller

Am 26.08.2021 erschien mit Love die dritte Oversense Single aus dem kommenden Modern Melodic Metal Album Egomania. Der Song ist ein Prequel zur 2017er Single Mr. Mackie’s Chase For Love vom Debütalbum The Storyteller. Eindringliche Pianos tragen zur düsteren instrumentalen Atmosphäre bei, die perfekt zu der verzweifelten Suche des jungen Mackie nach Liebe und Zuneigung passt. Mit den beiden erfolgreichen Singles Be (feat. Herma Sick) und The Longing samt den beeindruckenden Musikvideos haben Oversense bereits erste Achtungserfolge erzielt. Nun lassen die vier Musiker es richtig krachen und geben mit dem genialen finster, dramatischen Musikvideo unter der Regie von Mirko Witzki (Caliban, Any Given Day, Powerwolf) einen bitterbösen Einblick in Mr. Mackies traumatische Kindheit und zeigen, warum er zum mörderischen Psychopathen wurde. Lerne jetzt Mr. Mackies ‘liebevolle’ Familie und sein erstes Opfer hier kennen:

Die dramatische neue Oversense Single Love über die Jugend des Serienmörders Mr. Mackie ist ab sofort bei allen bekannten digitalen Shops und Streaming-Diensten erhältlich.

Die beiden ersten Singles The Longing samt dem von König Midas inspirierten Lyric-Video sowie Be (feat. Herma Sick) mit seinem vielseitigen Sound in ekstatischer Manier sind, wie auch das am 17.09.2021 über Dr. Music Records erscheinende Album Egomania, ein Must-Hear für jeden Modern Melodic Metal Liebhaber und sind bei allen digitalen Musikanbietern erhältlich.

Live ziehen Oversense feierwütige ausgehungerte Headbanger an den folgenden Terminen in ihren Bann:

10.09.2021 DE-Altgronau, Sinner Rock Festival w/ The New Roses, Marco Mendoza

16.09.2021 DE-Lohr am Main, www.stagehouse.tv (Livestream-Show)

18.09.2021 DE-Fulda, Kulturzentrum Kreuz w/ Winterstorm

16.10.2021 DE-Darmstadt, Goldene Krone

23.10.2021 DE-Oberhausen, Resonanzwerk w/ Jaded Heart, Yiek

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: