Kryptos: veröffentlicht brandneues Video aus kommendem Album „Force Of Danger“

Am 01. Oktober erscheint das brandneue Album von Indien’s Heavy Metal Pionieren Kryptos über AFM Records, heute veröffentlichte die Band einen brandneuen Song samt Video Clip aus Force Of Danger!

Die Truppe aus Bangalore erstürmte 2004 mit ihrem Debüt Album Spiral Ascent die Heavy Metal Szene. Sie sind die erste Metal Band aus Indien, die jemals in Europa tourte. Seither teilten sie sich die Bühnen mit Größen wie Iron Maiden, Testament, Kreator, Exodus, Death Angel und vielen weiteren. Mit bereits 5 von Fans und Kritikern gefeierten Alben im Gepäck, stehen Kryptos nun in den Startlöchern für die Veröffentlichung von Force Of Danger.

Nachdem Kryptos bereits den Album Titel Track sowie erst kürzlich den Song Raging Steel vorstellten, folgt heute ein saftiger Nachschlag geballter 80er Metal Ladung.

„It’s time to burn rubber! City lights and neon nights is the name of the game, so get into cruise control and blaze through the streets with Hot Wired‚ – the third single off Force of Danger,“ so Kryptos Frontman Nolan Lewis.

„Check out the scorching new Kryptos video for Hot Wired that brings back killer memories from when we were ripping it up on the road in Europe and burning through the countryside spreading righteous heavy metal in our wake. Nothing beats touring and partying with all you amazing headbangers, so this goes out to metalheads everywhere – keep the fire burning!“

Auf gehts in den Tourbus mit Kryptos, das neue Video zu Hot Wired seht ihr ab sofort hier:

Seit ihrem eindrucksvollen Debüt sind Kryptos aus der heutigen Metal Szene nicht mehr wegzudenken. Auf unzähligen Tourneen durch Europa, einschließlich 2 Shows auf dem Wacken Open Air, hat sich der Vierer längst in die Herzen der Heavy Metal Community gespielt. Live sowie auf Platte eine absolute Wand, hat sich die Band dem 80er Metal verschrieben, kaum eine moderne Band verkörpert den Sound von Leder, Denim und Stahl so gekonnt wie Kryptos. Nach ihrem letztem Album Afterburner in 2019, gefolgt von ihrer ersten Headliner Tour in Europa, werden sie sich mit ihrer kommenden Platte wieder einmal mehr als handfeste Bank im Heavy Metal erweisen.