Egomaniacs: der Oversense Podcast zum neuen Modern Melodic Metal Album „Egomania“

Die Modern Melodic Metal Band Oversense gewährt ab sofort im brandneuen Egomaniacs – Der Oversense Podcast ausführliche und amüsante Einblicke in das Bandgeschehen. In der ersten Episode präsentieren Danny Meyer, Jasmin Pabst, Marco Volpert und Patrick Lippert unterhaltsame und lustige Storys rund um den Videodreh zum Musikvideo der ersten Single Be (feat. Herma Sick). Im bereits veröffentlichten Making-of zum Musikvideo von Regisseur Mirko Witzki (Caliban, Any Given Day, Emil Bulls), bei dem die Social Media Parallelwelten beleuchtet werden, kann man sich bereits einen visuellen Eindruck vom Dreh machen. Gleiches gilt für den sehenswerten Track-By-Track Clip über die Produktion von Be (feat. Herma Sick), den es unter https://youtu.be/bN_4hPShFTY zu sehen gibt sowie im gerade eben veröffentlichten Track-By-Track Clip für die zweite Single The Longing unter https://youtu.be/-2O464EPQvQ. Jetzt vertiefen die Musiker ihre Erlebnisse im Egomaniacs – Der Oversense Podcast und berichten selbstironisch, intim und ausführlich. Der abwechslungsreiche Podcast ist ab sofort bei allen relevanten Anbieter bereit zum Abruf: www.anchor.fm/oversense

Die aktuelle epische Single The Longing samt dem von König Midas inspirierten Lyric-Video wie auch das zuvor veröffentlichte Be (feat. Herma Sick) mit seinem vielseitigen Sound in ekstatischer Manier sind, wie auch das am 17.09.2021 über Dr. Music Records erscheinende Album Egomania, ein Must-Hear für jeden Modern Melodic Metal Liebhaber und sind bei allen digitalen Musikanbietern erhältlich: https://ffm.to/oversense_thelonging | https://ffm.to/oversense_be

Live ziehen Oversense feierwütige ausgehungerte Headbanger an den folgenden Terminen in ihren Bann:

13.08.2021 DE-Pfungststadt, Metal Up Your Life w/ All Will Know

10.09.2021 DE-Altgronau, Sinner Rock Festival w/ The New Roses, Marco Mendoza

18.09.2021 DE-Fulda, Kulturzentrum Kreuz w/ Winterstorm

16.10.2021 DE-Darmstadt, Goldene Krone

23.10.2021 DE-Oberhausen, Resonanzwerk w/ Jaded Heart, Yiek

Im vergangenen Sommer begeisterten Oversense mit der erfolgreichen Single White Wolf (Quarantine Version) ihre Fans und sorgten Anfang dieses Jahres für einen gelungenen Auftakt mit ihrer Startnext Crowdfunding-Kampagne. Nun ist es so weit und die junge deutsche Modern Melodic Metal Band kündigt mit Egomania ihren zweiten Longplayer an. Das eindrucksvolle Album wurde von Bandleader Danny Meyer in seinen Sunway Studios produziert und gemischt und das Mastering wurde vom Avantasia-Keyboarder Miro Rodenberg sowie Olaf Reitmeier vom Gate Studio (Kamelot, Epica, Kissin’ Dynamite) übernommen. Thematisch perfekt passend zum anhaltenden weltpolitischen Chaos, Fridays for Future und dem gegenwärtigen Social Media Wahnsinn nimmt es mit seinen elf Songs u. a. gesichtslose Fashion und Beauty Influencer ohne Sinn und Verstand aufs Korn, gekonnt verpackt in fulminante, majestätische wie eingängige moderne Melodic Metal Hymnen. Dabei haben sich Oversense stilistisch weiterentwickelt und bestechen durch einen moderneren, härteren Sound, der mit musikalischen Experimenten fasziniert. Oversense ist definitiv derzeit eine der vielversprechendsten Bands, die die europäische Metalszene zu bieten hat. Die Band um den charismatischen Frontmann Danny Meyer, YouTube-Stargitarristin Jasmin „Jassy J.“ Pabst, Bassist Marco Volpert und Schlagzeuger Patrick Lippert gehört nicht erst seit der mehrwöchigen Tour mit Metal Queen Doro Pesch zu den heißesten Modern Melodic Metal Acts der letzten Jahre!

Die Geschichte von Oversense beginnt 2012, als Danny Meyer und Patrick Lippert zusammen erste Songs aufnehmen und den Kontakt zu Olaf Reitmeier knüpfen. In den Folgejahren entsteht die EP Dreamcatcher, gefolgt von dem 2017 über Dr. Music Records erschienenen Album The Storyteller, mit dem die damalige Besetzung hervorragende internationale Kritiken einsammelt. Im folgenden Winter wird Jassy J., die mit ihrem YouTube-Kanal JJ’s One Girl Band inzwischen fast 260.000 Fans in aller Welt begeistert, als festes Bandmitglied bestätigt. Nach der Tour mit Doro im Winter 2018 beginnen die Vorbereitungen für das zweite Album. Auf Egomania verstehen es Oversense die Stärken des Debüts deutlich weiterzuentwickeln und soundtechnisch das nächste Level zu erreichen. Das Album ist ein perfektes zeitgemäßes Melodic Metal Meisterwerk, mit dem die vier Musiker sowohl die jungen Metalheads als auch die Veteranen der Szene für sich gewinnen werden. Oversense haben alles, was eine junge Band braucht. Neben großartigen Songs mit Ohrwurm-Qualitäten stechen insbesondere Ausnahmetalent Jassy J. an der Gitarre und Sänger wie auch Songschreiber Danny Meyer mit seiner einzigartigen Stimme heraus.

News und Videobeiträge aus dem Universum der vier außergewöhnlichen Musiker gibt es auf ihren unterhaltsamen Social Media Profilen unter www.facebook.com/oversensemusic, www.instagram.com/oversensemusic oder www.youtube.com/oversensemusic zu sehen. Natürlich lohnt sich auch ein Trip zur Bandwebsite unter www.oversense.de. Weitere Details zur Veröffentlichung von Egomania sind zudem unter www.dr-music-promotion.de zu finden.