Oversense: für „Full Metal Holiday: Destination Mallorca 2022“ bestätigt

Vom 10-17. Oktober heißt es wieder Badehose, Sonnenhut und Metalkutte einpacken, wenn das Full Metal Holiday Metalfans unter der balearischen Sonne im Hotel Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca vereint. Neben den bereits bestätigten Headlinern Blind Guardian, Hämatom, D-A-D und Feuerschwanz wurden Oversense für den 13.10.2022 angekündigt, die in einem einstündigen Set die Songs ihrer beiden über Dr. Music Records erschienenen Alben Egomania und The Storyteller präsentieren werden.

Das Festival der Wacken Open Air Veranstalter bietet fernab vom Ballermann Livemusik satt und wird durch ein großartiges Rahmenprogramm mit Jam-Sessions, Meet & Greets, Metal-Karaoke und Workshops abgerundet, wo auch Oversense und YouTube-Stargitarristin Jasmin ‘Jassy J.’ Pabst eine Guitar Clinic veranstalten wird.

Weitere Infos zum Festival, Tickets sowie allen teilnehmenden Bands und Künstlern gibt es unter www.full-metal-holiday.com.

Oversense, eine der vielversprechendsten Bands, die die europäische Metalszene zu bieten hat, hält der Welt mit ihrem letztjährig erschienenen zweiten Album Egomania ihr verzerrtes Spiegelbild vor. Thematisch perfekt passend zum anhaltenden weltpolitischen Chaos, Fridays for Future und dem gegenwärtigen Social Media Wahnsinn nimmt es mit seinen elf Songs u. a. gesichtslose Fashion und Beauty Influencer ohne Sinn und Verstand aufs Korn, gekonnt verpackt in fulminante, majestätische wie eingängige moderne Melodic Metal Hymnen. Dabei haben sich Oversense stilistisch weiterentwickelt und bestechen durch einen moderneren, härteren Sound, der mit musikalischen Experimenten fasziniert. Das zeigen nicht zuletzt die drei bereits vorab veröffentlichten Singles samt ihren parallel erschienenen Musikvideos. Das Social-Media-kritische Be feat. Herma Sick wie auch der brutal aufwühlende Serienkiller-Epos Love, rund um die Jugend des mörderischen Mr. Mackie, wurden beide von Regisseur Mirko Witzki (Caliban, Any Given Day, Emil Bulls) imposant in Szene gesetzt und Andy Pilkington von Very Metal Art (Orden Ogan, Judas Priest, Powerwolf) produzierte das fantastische, von König Midas inspirierte, Lyric-Video zur Single The Longing, das von der unendlichen Gier der Menschheit und ihrer grenzenlosen Unzufriedenheit handelt. Die Band um den charismatischen Frontmann Danny Meyer, YouTube-Stargitarristin Jasmin ‘Jassy J.’ Pabst, Bassist Marco Volpert und Schlagzeuger Patrick Lippert gehört nicht erst seit der mehrwöchigen 2018er Tour mit Metal Queen Doro Pesch und zuletzt ihrer Europa-Tour mit Manticora zu den heißesten Modern Melodic Metal Acts der letzten Jahre! Oversense kreieren einen einzigartigen Sound in Form von fetten Headbanger-Riffs über filigrane Soli bis hin zu melodischen Hymnen mit dem Potenzial für einen gehörigen Impact in der internationalen Metal Szene zu sorgen. Mit Egomania liefern sie ein mehr als eindrucksvolles Album ab, das als edles Digipak, als Deluxe Edition sowie natürlich digital am 17.09.2021 über Dr. Music Records erschienen ist. Produziert und gemischt wurde das Meisterwerk von Bandleader Danny Meyer in seinen Sunway Studios und von Miro Rodenberg und Olaf Reitmeier vom Gate Studio (Avantasia, Kamelot, Epica), die auch schon beim Debütalbum The Storyteller an den Reglern saßen, im Mastering veredelt. Das prägnante wie großartige Artwork von Egomania wurde von Björn Gooßes (Killustrations) meisterhaft, mit brillanten Bandfotos von Stephanie Grass (BlackSally) garniert, visualisiert. Auf Egomania verstehen es Oversense die Stärken des Debüts deutlich weiterzuentwickeln und soundtechnisch das nächste Level zu erreichen. Das Album ist ein perfektes zeitgemäßes Melodic Metal Meisterwerk, mit dem die vier Musiker sowohl die jungen Metalheads als auch die Veteranen der Szene für sich gewinnen werden. Oversense haben alles, was eine junge Band braucht. Neben großartigen Songs mit Ohrwurm-Qualitäten stechen insbesondere Ausnahmetalent Jassy J. an der Gitarre, die mit ihrem YouTube-Kanal JJ’s One Girl Band inzwischen fast 324.000 Fans in aller Welt begeistert, und Sänger wie auch Songschreiber Danny Meyer mit seiner einzigartigen Stimme heraus. Dies beweisen auch die zahlreichen Pressestimmen aus aller Welt: www.dr-music-promotion.de/?p=16590/#presse

Egomania ist ein Must-Hear für jeden Modern Melodic Metal Liebhaber und ist sowohl bei allen bekannten digitalen Shops wie auch Streaming-Diensten erhältlich. Für das Sammlerherz ist das Album auch als sechsseitiges Digipak-CD erschienen und als prächtige limitierte Deluxe Edition, bestehend aus dem Digipak mit 16 Seiten Booklet in edler Schachtel samt USB-Stick mit einer exklusiven Piano-Version von Love als MP3, einem DIN A2 Bandposter, einer signierten Autogrammkarte, einer Postkarte sowie Stickern. Hol dir jetzt dein Exemplar unter www.dr-music-promotion.de/?p=19850/#shopsde!

